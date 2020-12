Enrico Mentana, chi è la compagna Francesca Fagnani: età, foto, lavoro

E’ noto che il giornalista di La7 Enrico Mentana abbia una nuova compagna. Tutto quello che sappiamo suolla nuova fiamma Francesca Fagnani.

Nonostante la riservatezza del giornalista di La7 Enrico Mentana, è ormai nota l’identità della sua nuova compagna di vita, Francesca Fagnani. I due si sono uniti dopo la fine del matrimonio di Mentana con la modella ex Miss Italia 1987, Michela Rocco di Torrepadula. Ecco tutto quello che sappiamo sulla giornalista romana.

Francesca Fagnani, la nuova compagna di Mentana

Francesca Fagnani è nata a Roma nel 1978 e ha 48 anni. Oggi è una giornalista e conduttrice televisiva, passione che ha perseguito fin da quando era piccola. A Vanity Fair ha raccontato: “Ho fatto un dottorato di ricerca in filologia dantesca, metà alla Sapienza e metà a New York. Proprio in America, nel 2001, mi presentai negli uffici Rai e chiesi se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette.”

Leggi anche–> Enrico Mentana, chi è l’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula: perché hanno divorziato

Negli uffici Rai ha iniziato uno stage che l’avrebbe portata poi ad entrare nel mondo del giornalismo, facendo il suo esordio in televisione a Ballarò, il programma televisivo di Michele Santoro. Ha poi condotto “Belve” e “Seconda linea“, la trasmissione di approfondimento sull’attualità del giovedì sera.

Leggi anche–> Francesca Fagnani: chi è la giornalista compagna di Enrico Mentana

Sulla relazione con il giornalista Enrico Mentana, Francesca ha dichiarato: “Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui“.