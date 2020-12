Crotone Parma Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Crotone e Parma è il primo anticipo del martedì della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Ritmo serrato per la Serie A TIM: a poche ore dalla chiusura della 13esima giornata, che ha consacrato in testa il Milan seguito da Inter e Juventus, oggi alle 18.30 le squadre tornano in campo. Si gioca infatti l’anticipo della 14esima giornata tra Crotone e Parma, due squadre che sono in lotta per non retrocedere.

I calabresi anche oggi sono fanalino di coda, con sei punti appena, e tenteranno proprio contro la squadra ducale a riprendere la corsa salvezza. Di settimana in settimana, la loro posizione di classifica si fa infatti sempre più complessa, ma di fronte si trovano il Parma che anche esso ha bisogno di punti importanti.

Precedenti di Crotone – Parma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Ezio Scida di Crotone è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Si tratta della prima sfida in assoluto in Serie A tra queste due squadre: infatti, quando il Crotone ha disputato i campionati di massima serie, il Parma militava nel campionato cadetto. In ogni caso, se si guarda ai precedenti di entrambe le squadre, è probabile che la squadra ospite segni. Sette volte su otto, i calabresi hanno preso gol infatti in casa nelle ultime partite giocate. Contestualmente, gli emiliani sono formazione che segna molto.

Crotone e Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Liverani e Stroppa hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: