Crotone-Parma: probabili formazioni, streaming, pronostici

Si torna in campo martedì 22 dicembre 2020 con la 14esima giornata di Serie A: alle 18.30 allo Scida Crotone-Parma

Il Crotone vuole tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta in casa della Sampdoria così come il Parma, che si è dovuto arrendere al Tardini alla forza della Juventus (0-4) nell’ultimo turno di Serie A. Una sfida decisiva anche in ottica salvezza con le due squadre che se la giocheranno alla pari fino alla fine. Da una parte Stroppa pensa al solito 3-5-2 con Messias come interno di centrocampo, ma in avanti spazio a Simy e Riviere. Salterà la sfida lo squalificato Marrone. Per Liverani problemi di formazione con Gervinho che dovrebbe partire dalla panchina a causa di un problema fisico. Chance dal primo minuto per Brunetta come trequartista alle spalle di Inglese e Karamoh.

La sfida sarà trasmessa da Dazn a partire dalle 18.30. La partita allo Ezio Scida di Crotone è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Crotone-Parma, pronostici

Sarà una sfida apertissima con le due squadre che proveranno a segnare almeno un goal a testa (GOAL). Come segno è possibile la X tra Crotone e Parma.

Crotone-Parma, probabili formazioni

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Simy, Riviere. All.: Stroppa

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Brunetta; Inglese, Karamoh. All.: Liverani