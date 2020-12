Covid, Anthony Fauci si vaccina in diretta: “Ecco come mi sento” – VIDEO

“E’ sicuro ed efficace” ha dichiarato il virologo americano Anthony Fauci dopo essersi sottoposto in diretta streaming al vaccino anti-Covid.

Il noto virologo americano Anthony Fauci si è vaccinato contro il Covid-19 in diretta streaming, insieme ad altri responsabili e membri dello staff dell’Istituto nazionale per le malattie infettive statunitense. L’esperto ha approfittato dell’occasione per rilanciare l’appello agli americani a seguire il suo esempio, garantendo che il vaccino è efficace e sicuro.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il messaggio di Anthony Fauci agli scettici del vaccino

Analogo auspicio era stato espresso dallo stesso Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, centro dei Nih (National Institutes of Health), commentando in una nota l’autorizzazione all’uso di emergenza da parte della Fda per il vaccino anti-Covid di Moderna.

Leggi anche –> Coronavirus, “al sicuro solo a Natale 2021”: parla Anthony Fauci

Leggi anche –> Donald Trump senza freni: l’attacco a Fauci e “tutti quegli idioti”

Leggi anche –> Chi è Anthony Fauci: età, vita privata e carriera dell’immunologo

“C’è ancora molto che non sappiamo sul coronavirus Sars-CoV-2 e su Covid-19 – ha detto Anthony Fauci, rivolgendosi in particolare a trumpiani e negazionisti -. Tuttavia, sappiamo che questo vaccino è sicuro e può prevenire la malattia sintomatica e le forme gravi. La mia speranza è che tutti gli americani si proteggano facendosi vaccinare quando ‘l’iniezione scudo’ sarà disponibile per loro. È così che il nostro Paese inizierà a guarire e a guardare avanti”.

L’esperto ha ripercorso le tappe che hanno portato al traguardo del primo via libera arrivato dagli Usa: “Diversi anni prima che Sars-CoV-2 entrasse nella coscienza pubblica, gli scienziati del Niaid stavano già lavorando con Moderna per sviluppare vaccini per altri coronavirus. Quella base scientifica esistente è ciò che ha permesso a entrambi i partner di muoversi rapidamente per sviluppare il candidato vaccino mRna-1273 contro il nuovo coronavirus. Il Niaid ha condotto i test iniziali di Fase 1 del vaccino e, con il supporto della Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) e altri partner di Operation Warp Speed, ha svolto un ruolo centrale nella sperimentazione clinica su larga scala”.