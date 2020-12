Corrado Tedeschi, la moglie? “Sono single, ma è solo colpa mia”

Corrado Tedeschi, una carriera di successo ma senza amore: il conduttore confessa, è tutta colpa dei suoi errori passati.

Corrado Tedeschi, genovese della classe 1952, è stato un importante personaggio televisivo durante gli anni ’80 e ’90. Il suo primo desiderio sarebbe stato quello di diventare calciatore, ma un breve tentativo nella squadra della Sampdoria si rivelò fallimentare. Tedeschi decise allora di cambiare carriera e studiare recitazione: da allora ha lavorato all’interno dei teatri più importanti d’Italia, e ha condotto numerose trasmissioni televisive sia sulle reti principali sia su reti meno conosciute.

Corrado Tedeschi, la confessione a La vita in diretta

Il presentatore è stato lontano dalla televisione per molto tempo per via di un grave tumore al colon retto, ma appena si è rimesso è tornato subito a lavorare in teatro, dove il pubblico lo stava aspettando a braccia aperte.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Corrado Tedeschi, chi è la figlia Camilla: età, foto, carriera, vita privata

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Ospite a “La vita in diretta” nel 2017, Corrado ha aperto il suo cuore e ha confessato di aver commesso gravi errori in passato. “Sono single perché ho sbagliato tanto nella mia vita”, ha raccontato. “Attenzione che mi commuovo, sto per entrare nel patetico: poi questa diventa un altra trasmissione”, ha riso poi per sdrammatizzare la situazione. Oggi Corrado Tedeschi ha due figli ed è nonno, ma sembra che non abbia ancora trovato una compagna per la vita.