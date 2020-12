Corrado Tedeschi, il figlio Jacopo è famoso nel mondo del calcio: ecco cosa fa

Corrado Tedeschi è un conduttore televisivo e italiano molto apprezzato. Come lui anche suo figlio ama il calcio, scopriamo cosa fa.

Tedeschi è diventato uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo. La sua grande simpatia e il suo talento gli hanno permesso di conquistare il favore del pubblico.

L’uomo ha due figli: Jacopo e Camilla. Il primo, come il padre, ama il calcio ed è riuscito a farsi un nome in quel mondo. Scopriamo di più su di lui.

Corrado Tedeschi: chi è suo figlio Jacopo

Oltre alla passione per la recitazione, il presentatore è anche un grandissimo appassionato di calcio. E’ proprio per questo che fin da giovane si è dedicato con tutto se stesso alla carriera sportiva. Grazie ai suoi sforzi era anche riuscito a vestire la maglia della primavera della Sampdoria, ma sfortunatamente non è riuscita a sfondare in questo mondo.

Leggi anche -> Corrado Tedeschi, il tumore che l’ha colpito: drammatica battaglia contro la malattia

Sarà proprio a causa di questa delusione che si dedicherà alla recitazione, diplomandosi all’Accademia del Teatro Stabile di Genova. La passione per lo sport non lo abbandona tanto che presenterà anche Italia 1 Sport. Durante la sua vita ha avuto diverse relazioni e ha due figli a cui è molto legato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Jacopo è il primogenito. Classe 1982, anche lui è un grande appassionato di calcio e fedelissimo della squadra blucerchiata. Tedeschi è riuscito a realizzare il sogno di molti, cioè fondere una propria passione con il lavoro. Infatti, è diventato procuratore sportivo nonché esperto di calcio argentino.

Leggi anche -> Lutto nel calcio, morto Mario Maraschi: stella della Sampdoria

L’uomo è molto capace nel suo lavoro e grazie a lui la Sampdoria è riuscita ad accaparrarsi dei giocatori di un certo calibro. Grazie alla sua intermediazione, la squadra è riuscita a prendersi Tomas Flores, strappandolo al River Plate.