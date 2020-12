Corrado Tedeschi, chi è la figlia Camilla: età, foto, carriera, vita privata

Camilla Tedeschi, tutto quello che sappiamo sulla figlia di Corrado: età, foto, carriera e vita privata.

Corrado Tedeschi è stato un importante personaggio televisivo durante gli anni ’80 e ’90. Due anni fa, nel 2018, ha presentato per la prima volta al pubblico la figlia Camilla, approfittando di un’intervista condotta da Caterina Balivo nel salotto dell’amatissimo programma “Vieni da me”. Tedeschi ne ha approfittato per aprirsi e parlare della sua famiglia e vita privata, condividendo con il pubblico anche l’esperienza del tumore.

Chi è Camilla Tedeschi

Il tumore gli ha ovviamente cambiato la vita. “Dopo che ti succede, rimetti tutte le cose nella giusta classifica. Adesso guardo tutto con una consapevolezza diversa e amo le persone che amavo prima ancora di più”, ha detto a Caterina. Nello stesso anno dell’intervista, 2018, Corrado Tedeschi è stato a teatro con un testo recitato in compagnia della figlia Camilla, “Partenza in salita”.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Corrado Tedeschi, il figlio Jacopo è famoso nel mondo del calcio: ecco cosa fa

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Durante l’intervista Camilla è entrata in studio per fare una sorpresa al padre, e i due si sono emozionati. Lui ha parlato benissimo di lei al pubblico: “Lei è straordinaria, trovarsi di fronte tante persone a teatro non è facile. Lei ha vinto i suoi demoni”. Sulla vita privata e i dati biografici della ragazza non si sa nulla, dal momento che lei sembra tenere molto alla sua privacy e non voler condividere nulla con il pubblico.