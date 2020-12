Coronavirus 22 dicembre: positivi ancora in calo, salgono i decessi

Emergenza Coronavirus, i dati di oggi 22 dicembre in Italia: positivi ancora in calo, salgono i decessi, la situazione.

In Italia in questo momento gli attualmente positivi al Coronavirus sono 605.955, mentre si sfiorano i 70mila decessi, con 628 morti registrati nelle ultime 24 ore. Ancora oltre 20mila il numero di dimessi e guariti, a fronte di poco più di 13mila nuovi positivi. Questo vuol dire che il saldo dei positivi attualmente è ancora in negativo.

Leggi anche –> Controlli Natale, bar chiuso per violazioni: volano le bestemmie – VIDEO

Per quanto concerne la pressione negli ospedali, anche quella di oggi è stata una giornata positiva, anche se i numeri calano in maniera meno rapida rispetto alle scorse settimane. Infatti, ci sono 241 ricoverati in meno e il numero complessivo di ricoveri è di 27.635 malati. Di questi 2.687, ovvero 44 in meno, sono in terapia intensiva.

Leggi anche –> Variante Covid, casi in aumento in Italia: test a tappeto negli aeroporti

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus Italia 22 dicembre: la situazione oggi

Di fatto il 4,5% dei malati di Coronavirus è ricoverato e il restante invece è in isolamento domiciliare, essendo asintomatico o paucisintomatico. Nelle ultime 24 ore, complessivamente sono stati effettuati 166.205 tamponi e si riduce drasticamente anche il rapporto tra positivi e totale di tamponi effettuati, che è intorno all’8%. Il numero medio di casi giornalieri negli ultimi sette giorni cala a 15.256, ovvero il 6 per cento in meno.

Invece, il numero medio di decessi giornalieri nell’ultima settimana è di 569, ovvero circa 91 in meno al giorno rispetto ai sette giorni precedenti, con un calo del 14 per cento. Anche oggi, il dato negativo anche se sicuramente migliore rispetto a quello di ieri riguarda i tamponi: in media ne sono stati eseguiti negli ultimi sette giorni 128.497, circa 28mila in meno rispetto ai sette giorni precedenti.