Controlli Natale, bar chiuso per violazioni: volano le bestemmie – VIDEO

Situazione controlli Natale, i carabinieri intervengono facendo chiudere un locale per avere violato le norme ed i gestori reagiscono così.

Una donna ha dato in escandescenze contro le forze dell’ordine nel corso di uno dei controlli che a Natale in particolare sono aumentati di numero. I carabinieri sono giunti davanti ad un bar a Borgaro Torinese, in provincia di Torino, per compiere un sopralluogo alla ricerca di eventuali violazioni delle norme anti pandemia.

Il locale appartiene alla figlia di questa persona, diventata esagitata di colpo e che si è resa autrice dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e violazione delle norme anti Covid. Infatti quest’ultima non ha saputo tenere a freno il proprio nervosismo ed anche la lingua, cominciando a rivolgere delle provocazioni verbali nei confronti dei carabinieri che stavano solo facendo il loro dovere. La vicenda è finita con i tutori della legge che l’hanno condotta in caserma, dove la donna ha ricevuto la denuncia per i reati contestati a lei. C’è anche una ripresa video che ha riportato tutto quanto accaduto.

Controlli Natale, nel video si sentono svariate bestemmie

Il filmato, girato con uno smartphone da uno dei clienti presenti, è finito pure sui social network. Gli investigatori lo hanno acquisito per prenderne visione e per valutare altre infrazioni anche da parte di altre persone presenti. Infatti anche in altri hanno usato modi per nulla gentili con i carabinieri. E si possono ascoltare in maniera distinta delle bestemmie. Anche altri individui hanno partecipato alle schermaglie che si sono limitate alla sola sfera verbale, senza giungere ad uno scontro fisico.

Ad ogni modo, la titolare del bar ha infranto le norme in corso e le forze dell’ordine le hanno notificato la chiusura del locale per questo motivo. La donna dovrà anche pagare una multa, mentre la sua nervosa madre ha potuto fare ritorno a casa con la denuncia che però pende sul suo capo.