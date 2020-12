Carolyn Smith, la verità sulla malattia: “Il mio corpo sta soffrendo”

La celebre ballerina e coreografa Carolyn Smith torna a parlare della sua vita privata e di questi ultimi difficilissimi mesi in un lungo post su Instagram. Ecco le sue parole.

Un po’ per rassicurare i suoi numerosissimi fan e followers, un po’ perché esprimere quel che sente, nonostante tutto, fa parte della sua natura, la celebre ballerina e coreografa Carolyn Smith torna a parlare della sua vita privata e di questi ultimi difficilissimi mesi in un lungo post su Instagram. Lo fa col suo italiano a tratti traballante, ma sempre schietto ed efficace.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Le gioie e i dolori di Carolyn Smith

“NON SONO TANTO PRESENTE SUL SOCIAL PER IL SEMPLICE MOTIVO… sono super impegnata a finire un lavoro importante e mettere apposto casa – spiega Carolyn Smith -. Tempi belli ma per mio fisico un po stancante. Sto cercando a mantenere una promessa a me stessa, e NON per gli altri, a #slowdown Quando sei abituata a fare una vita frenetica di lavoro e viaggi in tutto mondo, non è possibile fare STOP immediatamente dopo45 anni!!!! Il corpo prende un shock metabolica che faccio male da sola. Ma la cosa che ho sempre lottato contro È MI PIACE LA VITA CHE FACCIO….”.

Leggi anche –> Carolyn Smith, l’ultima chemio: la preoccupazione dopo l’annuncio sui social

Leggi anche –> Carolyn Smith, il marito confessa: “Purtroppo sono ancora innamorato”

Leggi anche –> Carolyn Smith, chi è: età, carriera, vita privata della danzatrice e coreografa

“Ma detto questo – continua Carolyn Smith -, dal 2015 prima botta che mi ha sforzato a fermarsi, per poco. 2018 la seconda e terza botta mi ha famato ancora per poco, però qualche rallentamento ho fatto 🎉 Adesso siamo quasi alla fine di 2020 e posso scrivere un libro di tutti gli #ups and #downs ed io concentra sui UP’s, fa parte della mia DNA. Il mio corpo purtroppo sta soffrendo alla grande dei DOWN’s. Per una volta veramente devo ascoltare il mio corpo sperando che posso recuperare una piccola parte che ho perso”.

E ancora: “È difficile arrivare a 60 anni sempre avendo l’eccellenza del movimento, coordinazione etc per poi perdere quasi tutto. Difficoltà a caminare, piegare, movimenti molto limitati…. mi vieni a piangere, ma mi rendo conto che devo affrontarlo, accettarlo e cerca di andare in avanti in modo meglio possibile con un sorriso sul viso sempre. Prendo il tempo per me con i miei cani a godere la natura, le loro abbraccio e baci, e mi rinova la mia energia. Detto tutto questo… lo dico solo una cosa… FUCK THE PROBLEMS and SMILE AT LIFE. Che la vita è bella prescindere. Buona serata tutti!!!!”. Firmato: #iamawomanfirst #iamworthit #thinkpositive #nevergiveup #lovelife.