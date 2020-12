Bonus 2021, tutte le agevolazioni della Manovra: come richiederli

Il governo ha deciso di prorogare e introdurre nuovi bonus in Manovra: ecco l’elenco completo delle misure di sostegno che si potranno richiedere nel 2021.

La seconda ondata della pandemia di Coronavirus ha spinto il governo italiano a varare provvedimenti senza precedenti. Dopo i vari Decreti Ristori, ora arrivano le proroghe di alcuni bonus al 2021: dal bonus vacanze al bonus auto 2021, passando per il bonus asilo nido, il bonus bebè e l’assegno unico per i figli (a partire dal 1° luglio). Ma sono anche state introdotte importanti novità, come il cashback di Stato e la lotteria degli scontrini (dal 1° gennaio). Vediamo nel dettaglio quali sono le agevolazioni che gli italiani potranno richiedere nel corso dell’anno che sta per cominciare.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Bonus 1000 euro: domanda in scadenza, l’Inps concederà una proroga?

Leggi anche –> Bonus Pos, novità introdotta nella Manovra 2021: il cashback sarà esentasse

Leggi anche –> Bonus pc | cos’è e come richiederlo | tante le famiglie idonee

I bonus nella Manovra 2021 per tamponare la crisi

Come accennato, dal 1° gennaio 2021 dovrebbe partire il nuovo cashback di Stato che consiste in un rimborso fino a 300 euro su una spesa massima di 3.000 euro all’anno. Il rimborso dovrebbe avvenire entro 60 giorni dal termine di ciascuno dei periodi previsti per la nuova misura: dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022. Per poter beneficiare del rimborso, però, occorre essere iscritti al programma e aver effettuato almeno 50 transazioni in un negozio fisico: non saranno validi gli acquisti effettuati online.

Associato al bonus cashback c’è anche il super cashback, un premio destinato ai primi 100.000 italiani che avranno utilizzato in modo più assiduo la carta di credito o il bancomat per i loro acquisti. Non sarà importante, in questo caso, l’importo speso ma il numero di transazioni eseguite. Il premio vale 3.000 euro, da accreditare direttamente sui conti correnti dei beneficiari.

Altra novità importante in arrivo dal 1° gennaio è la lotteria degli scontrini, ovvero una serie di estrazioni a cadenza settimanale (il giovedì), mensile o annuale con premi sia per i clienti sia per gli esercenti. In questo caso, per partecipare occorre aver scaricato il proprio “Codice Lotteria” da esibire al momento dell’acquisto all’esercente. Ogni euro di spesa dà diritto a un biglietto della lotteria che consente di vincere premi fino a 5 milioni di euro.

Anche per le famiglie ci saranno diversi bonus. In particolare, sono stati prorogati il bonus asilo nido e il bonus bebè: il primo, istituito nel 2016, prevedeva inizialmente 1.000 euro per ciascun bambino iscritto appunto all’asilo nido, ma la manovra 2021 ha innalzato gli importi fino a 3.000 euro per ogni bambino (l’importo varia a seconda dell’Isee della famiglia richiedente); quanto al bonus bebè, si tratta di un assegno corrisposto mensilmente alle famiglie che hanno adottato o messo al mondo un bambino fino al primo anno di vita di quest’ultimo (in caso di secondo figlio gli importi del bonus aumentano del 20%). In particolare, per famiglie con Isee fino a 7.000 euro l’importo, per il primo figlio l’assegno è di 160 euro al mese; se la famiglia ha un Isee tra 7.000 euro e 40.000 euro il bonus è di 120 euro al mese; in caso di Isee superiori a 40.000 euro, infine, l’importo mensile del bonus è di 80 euro).

Sempre per le famiglie dal 1° luglio 2021 è in arrivo l’assegno unico per i figli a carico, che verrà corrisposto sia ai lavoratori dipendenti sia a quelli autonomi (compresi i disoccupati e gli incapienti). Il beneficio andrà inoltre a sostegno delle famiglie a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età del figlio. L’importo sarà variabile sulla base dell’Isee familiare, ma il massimo consentito è un assegno mensile di 250 euro per ciascun figlio. Cumulato al bonus bebè e all’assegno unico è anche il bonus mamma, un incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme corrisposto dal settimo mese di gravidanza.

Per il 2021 sono stati prorogati anche il bonus vacanze, ovvero la possibilità di ottenere uno sconto per trascorrere le vacanze in Italia presso una delle strutture aderenti a un elenco di Confesercenti; l’assegno varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare da un minimo di 150 euro a un massimo di 500 euro. Prorogati anche gli incentivi auto 2021 per coloro che intendono acquistare un’auto nuova rottamando il veicolo vecchio e inquinante, cui si aggiungono nuovi incentivi per le auto green e per quelle elettriche. Infine sono confermati anche il bonus Irpef (ex bonus Renzi), il bonus sociale (che permette di accedere a diversi sconti sulle bollette di luce e gas) e il bonus fiscale.