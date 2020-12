Beautiful, anticipazioni puntate dal 21 al 26 dicembre 2020

Beautiful, ecco le anticipazione delle puntate in onda dal 21 al 26 dicembre 2020: scopriamo cosa succederà.

La soap più lunga di sempre, Beautiful, va in onda anche durante il periodo natalizio a partire dalle 13:40 su canale 5. La serie tv non andrà in onda su Mediaset il 24 e il 25 dicembre, lasciando spazio a programmi natalizi. Ecco il riassunto di cosa succederà nelle prossime puntate, in televisione dal 21 al 26 dicembre 2020.

Anticipazioni Beautiful, puntate dal 21 al 26 dicembre

Ieri pomeriggio, 21 dicembre, abbiamo scoperto che Flo ha preso la decisione di sottoporsi ad un’operazione chirurgica e di donare il suo rene a Katie. La ragazza si è assicurata, però, che il gesto rimanesse completamente anonimo. Oggi, 22 dicembre, scopriremo che grazie al dono di Flo Katie avrà possibilità di sopravvivere. Nessuno sa che a salvarle la vita è stata Flo, ma saranno tutti molto grati al donatore anonimo. Il 23 dicembre Beautiful ci racconterà gli avvenimenti in ospedale: mentre Flo e Katie saranno in sala operatoria, tutti resteranno in attesa per scoprire l’esito dell’intervento. Brooke verrà sconvolta da una grande sorpresa inaspettata.

Il 26 dicembre scopriremo che, nonostante Wyatt abbia giurato a Sally amore eterno, dopo aver scoperto che Flo ha donato il suo rene a Katie il ragazzo resta molto colpito. Una volta faccia a faccia, lei gli confesserà che lo amerà per sempre nonostante sappia che lui e Sally sono fidanzati. Liam andrà a trovare Steffy insieme alla piccola Beth. Spencer è consapevole che la sua ex moglie soffra ancora moltissimo per la perdita della bambina, che considerava come sua figlia.