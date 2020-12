Cosa sapere su Arianna Porcelli Safonov, chi è la comica e scrittrice: carriera e curiosità, gli esordi e il successo.

Nata a Roma da papà russo e mamma milanese, Arianna Porcelli Safonov si è quindi laureata in Lettere e Filosofia, con indirizzo in storia del costume. Successivamente, ha lavorato per circa due lustri nell’organizzazione di eventi. A un certo punto, ha deciso di dire basta e di fermarsi dopo aver a lungo viaggiato.

Leggi anche -> Francesca Reggiani, chi è la comica: carriera e curiosità

Tra il 2008 e il 2010 ha studiato teatro contemporaneo a Roma, prima di partire per Madrid, alla ricerca di una grande opportunità. Questa è stata la conduzione di una trasmissione televisiva e nel frattempo ha anche studiato improvvisazione comica. Tre gli anni nella capitale spagnola, dove è nato anche il blog di madamepipì.

Leggi anche -> Chi è Gabriella Germani: età, vita e carriera dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Arianna Porcelli Safonov

Nel 2014 il ritorno in Italia e l’uscita del suo primo libro Fottuta Campagna, edito da Fazi Editore. La pubblicazione, in cui racconta in chiave umoristica la sua vita solitaria sulle colline pavesi, è un grande successo editoriale. L’anno dopo, parte in tour con diversi progetti che mettono al centro la comicità sociale. Due anni dopo, è uscito anche Storie di Matti, sempre con Fazi Editore.

La bravissima Arianna Porcelli Safonov è conduttrice di format tv e live e autrice di monologhi di stand-up comedy e cabaret. Tra le trasmissioni che ha condotto in questi anni con grande successo c’è ‘Scappo dalla città’, andato in onda su LaEffe. Nel corso del programma, assistiamo all’esperienza di persone “abituate” al caos della città che però da un giorno all’altro cambiano stile di vita. Tra i suoi spettacoli, ci sono “Piaghe” e “Riding tristocomico”.