Amici 20, Lorella Cuccarini attacca Alessandra Celentano: “Che scelta!”

Con il daytime di oggi di Amici 20 si è conclusa la puntata di sabato nella quale Lorella Cuccarini ha attaccato la collega Alessandra Celentano.

Oggi, martedì 22 dicembre, si è concluso il daytime di “Amici 20” riguardante lo speciale di sabato, andato in onda su Canale 5. Ad esibirsi, per confermare il suo posto all’interno della scuola, è stato il ballerino Tommaso, che si è esibito con Rosa Di Grazia.

Tommaso è un allievo dell’intransigente Alessandra Celentano e si è esibito con Rosa Di Grazia, la studentessa di Lorella Cuccarini, che durante tutto il tempo della performance doveva stare ferma. E’ dal primo giorno che la Celentano ritiene che la ballerina sia soltanto bella ed oggi ad “Amici 20” l’ha provato, inserendola in un passo a due ma senza farla danzare. La decisione non è stata affatto apprezzata dalla sua insegnante, che ha definito la decisione della collega una “scelta mortificante“. “Ti ringrazio perché attraverso questa mortificazione Rosa sta tirando fuori la sua fame di vita e di sogni“, ha detto Lorella alla collega di danza classica.

Amici 20, ennesimo scontro tra Lorella e Alessandra

Le due professoresse di ballo, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano non riescono proprio ad andare d’accordo. Tra le due ci sono scontri e scintille continui, ma la showgirl entrata da poco nella scuola di Maria De Filippi riesce quasi sempre a mantenere la calma e il sorriso. Oggi, però, non c’è riuscita ed è scoppiata contro la Celentano per il trattamento riservato a Rosa Di Grazia. “Ho respirato molto ed ho contato fino a un milione“, ha ammesso la Cuccarini.

Neanche quest’anno Alessandra Celentano risparmia le critiche e i giudizi sui suoi allievi. Tra i bersagli principali dell’insegnante sembrano esserci gli allievi di Lorella Cuccarini. Oggi, però, non è stata soltanto la collega a non apprezzare la sua scelta. Ha avuto da ridire persino Rudy Zerbi, che non ha niente a che fare con la danza. Neanche la padrona di casa, Maria De Filippi, sembra essere contenta dei metodi dell’insegnante ed ha commentato: “Va sempre peggio“.