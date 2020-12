Amedeo Grieco, il doloroso ricordo: “Oggi avresti 57 anni”

Amedeo Grieco, componente del duo comico Pio e Amedeo, condivide oggi il doloroso ricordo del grande lutto che sta ancora elaborando.

Ci sono perdite che lasciano un vuoto talmente profondo da non poter essere colmato in nessun modo. Un segno talmente evidente da cambiare profondamente la persona che le subisce ed il suo modo di rapportarsi con gli altri e con l’esteriorità. Lo sa bene Amedeo Grieco da qualche tempo orfano dell’adorata madre. La morte della donna che lo ha messo al mondo gli ha causato un dolore che gli lacera l’anima, che lo fa sentire da solo in qualsiasi contesto.

Oggi, nel giorno del compleanno della mamma, quel dolore si fa più pressante e presente. Il comico non può far altro che conviverci e cerca di esorcizzarlo esternandolo sulla propria pagina Facebook con una dedica. Amedeo pensa a ciò che avrebbe voluto e potuto fare oggi se la mamma fosse ancora insieme a lui: “Ti avrei regalato forse una pianta di orchidea di quelle che ti piacevano tanto, ti avrei rubato qualche bacio e, visto questa situazione, probabilmente saremmo andati a mangiare al mare oggi che si poteva ancora”.

Amedeo Grieco il dolore senza fine per la scomparsa della madre

Quel desiderio di passare del tempo con la madre, però, è stato rubato dal destino infausto che ha colpito la donna: “e invece siamo rimasti qua…il tuo ritratto disseminato in ogni stanza a reggere le tonnellate di silenzi…e una foto, ognuno per sé, chi nel portafoglio, chi come sfondo del telefono, chi nascosta accuratamente ma poi facile da tirare fuori una volta soli per parlarti un po’”. Insomma tutti in famiglia sentono questo enorme dolore, questa lacerante assenza, anche se non riescono ancora a parlarne, a far sì che quel ricordo dia conforto, è ancora troppo presto.

Amedeo si rivolge poi alla madre quando scrive: “Neanche tu avresti immaginato quanto sarebbe stato grande il vuoto che noi qui siamo rimasti a guardare tutti intorno…siamo soli insieme Mà, siamo solamente soli insieme…e siamo qua, a non abituarci mai, ad aspettare un tuo segno, dovesse passare pure tutta la vita…perché la tua è passata troppo veloce … Oggi sarebbero stati solo 57 anni”.

