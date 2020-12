Allarme a Heathrow: ufo “sfiorato” da un aereo in volo

Tragedia evitata per un soffio a Heathrow: un aereo passeggeri sarebbe arrivato ad appena 6 metri da un Ufo in fase di decollo.

Incontro ravvicinato del terzo tipo – è il caso di dirlo – tra un Airbus A321 in decollo dall’aeroporto londinese di Heathrow carico di passeggeri e un Ufo. E’ successo lo scorso il 16 ottobre, e per appena 6 metri di distanza non è finita in tragedia. Ma il fenomeno non è affatto sa sottovalutare.

L’Ufo avvistato dopo il decollo da Heathrow

L’oggetto non identificabile – a un’altezza di circa 900 metri – è stato avvistato a soli sei metri dall’ala sinistra dell’aereo. Le autorità di regolamentazione della sicurezza, l’Airprox Board del Regno Unito, hanno classificato il quasi-incidente come “categoria A”, il che significa che c’è stato un serio rischio di collisione. L’ipotesi è che l’oggetto – di colore rosso brillante – fosse un drone, ma i piloti non ne sono certi.

Insomma, è stata solo fortuna – o meglio “provvidenza”, come si legge nel rapporto ufficiale redatto dopo l’episodio. D’altro canto, incidenti simili sono tutt’altro che rari, e non solo Oltremanica. Non più tardi dello scorso settembre, per esempio, un altro Ufo (forse sempre un drone) è arrivato a solo pochi centimetri da un Boeing 737. E lo stesso mese un drone è giunto a un passo dallo schiantarsi contro un velivolo Easyjet decollato dall’aeroporto di Manchester. I piloti segnalano in media due incidenti sfiorati alla settimana (se ne contano più di 400 negli ultimi cinque anni). E questa non è fantascienza, ma la cruda realtà.