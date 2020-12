Alberto Genovese, “la giovane ex fidanzata lo aiutava negli stupri”

La Procura di Milano continua ad indagare sugli stupri attribuiti ad Alberto Genovese. Che avrebbe ricevuto manforte dalla sua ex e non solo.

Anche la ex fidanzata di Alberto Genovese risulta indagata al pari dell’imprenditore ed esperto informatico, accusato di stupro e di possesso di sostanze stupefacenti ed in carcere da inizio novembre. Lei ha 20 anni, La Procura di Milano l’ha ascoltata e ritiene che abbia delle colpe a sua volta.

Alla giovane si contesta un concorso di partecipazione in occasione di un altro stupro messo a segno da Genovese, questa volta ad Ibiza nel luglio 2020. In quella circostanza la vittima era una 23enne. Il 43enne è a sua volta indagato anche per questa situazione. Questa giovane ha raccontato che l’allora coppia la invitarono a sniffare cocaina nella loro stanza. Ma che poi non ricorda nulla. E sul conto dei due circolava una voce che li voleva essere in pratica degli esperti predatori di bellissime giovani. Alberto Genovese e la sua ex compagna erano soliti drogare altre ragazze nel corso delle loro feste, per poi poterle stuprare indisturbati, in base alle voci che circolano.

Risultano essere in corso altre due denunce per altrettanti stupri subiti, presentati da ulteriori giovani subiti. Gli inquirenti hanno a disposizione diverse testimonianze ed anche le immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza della casa di Genovese. Si tratta di un attico con vista Duomo a Milano, caratterizzato dalla presenza di un imponente terrazza. Gli ospiti del 43enne la chiamavano ‘Terrazza Sentimento’.

Queste immagini attesterebbero altre avvenute violenze oltre che reiterati consumi di droga. Risulta poi indagato anche il braccio destro di Genovese. Che nella sua abitazione aveva tablet e smartphone con su dei video amatoriali di quanto commesso dalle ragazze, oltre ad alcuni grammi di cocaina nascosti in una cassaforte.