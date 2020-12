Affari Tuoi, Carlo Conti è impazzito? Fa piazza pulita e cambia tutto

Manca poco al ritorno di Affari Tuoi, quest’anno condotto da Carlo Conti, che andrà in onda a partire dal 26 dicembre. Ma da quest’anno cambierà tutto!

Sono tante le novità in casa Rai per la nuova stagione di “Affari Tuoi”, il programma condotto per la prima volta da Carlo Conti. Col nuovo conduttore arrivano anche rivoluzioni importanti nel format e nel meccanismo del gioco, che ripartirà dal 26 dicembre in prima serata. Cosa avrà pensato Conti per svecchiare il programma e invogliare in telespettatori ad accendere la tv a Santo Stefano?

Affari tuoi, tutte le novità introdotte da Carlo Conti

Tutta nuova questa edizione 2020-2021 di “Affari Tuoi“, condotto per la prima volta da Carlo Conti, di recente guarito dal Coronavirus. “Bisognava trovare una motivazione forte per tornare il sabato sera. Il gioco, trasformato in varietà, durerà due ore, dalle 20 e 30 alle 22 e 30.” queste le parole del conduttore per spiegare le novità introdotte nella nuova versione di Affari Tuoi.

La novità più grossa consiste nell’introduzione di una nuova formula: i concorrenti saranno due fidanzati in procinto di sposarsi, che proveranno a vincere il montepremi che li aiuti nell’organizzazione del matrimonio e di sostegno alla famiglia. Un montepremi che diventa importante in questo periodo di forte crisi economica e sociale, in seguito alla pandemia e al lockdown: 300,000 euro. Niente male!

Inoltre, Carlo Conti ha rassicurato che Affari Tuoi sarà aperto alle coppie etero e a quelle dello stesso sesso senza nessuna differenza. I pacchi contenenti i premi saranno poi affidati a personaggi dello spettacolo, non più a Regioni italiane, come da tradizione del programma. Nino Frassica e Ubaldo Pantani costituiranno presenza fissa nella nuova, freschissima versione di Affari Tuoi.