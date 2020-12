Variante Covid, spunta un altro caso in Italia: è una ragazza

Altro caso di variante Covid in Italia. C’è una ragazza rientrata dall’Inghilterra e che ha presentato dei sintomi da contagio.

Iniziano ad arrivare delle segnalazioni su dei casi di variante Covid anche qui da noi in Italia. Questa nuova forma del virus arriva dalla Gran Bretagna, dove nei giorni scorsi nella parte sud-orientale dell’Isola erano emerse delle situazioni inedite. Ed è di ieri la notizia che a Fiumicino le autorità di casa nostra hanno scovato il primo soggetto ufficialmente affetto da questa nuova variante Covid.

Ora però giunge una nuova situazione analoga, che riguarda una giovane rientrata a Bari da Londra nella giornata di giovedì 17 dicembre 2020. La ragazza aveva la febbre, condizione emersa nel corso di un controllo obbligatorio in aeroporto. Cosa che tutti i passeggeri in arrivo devono fare. Il primo caso ha ricordato Roma, con una coppia che ora è in isolamento domiciliare al Celio. Per quanto riguarda la situazione della 25enne barese, si sa che lei è tornata dalla sua famiglia in Puglia con un volo Ryanair definito “molto affollato”.

Variante Covid, tutto il mondo sta vietando i voli con la Gran Bretagna

Prima di salire in aereo lei stessa ha fatto sapere di essersi sottoposta a tampone ma non era riuscita ad avere l’esito prima della partenza. Attualmente anche lei è in isolamento e le sue condizioni vengono indicate come buone. Nei prossimi giorni giungeranno ulteriori conferme in merito al fatto che quella che è la colpita sia effettivamente la variante Covid inglese. Le autorità sono sulle tracce anche degli altri passeggeri, intanto.

Tale variante è definita più contagiosa ma comunque i vaccini prossimi all’uscita o già disponibili dovrebbero essere in grado di debellarla o di tenerla sotto controllo. L’Italia aveva informato ufficialmente di avere interrotto, dallo scorso fine settimana, tutti i voli da e per la Gran Bretagna fino al prossimo 6 gennaio. La stessa cosa stanno ora facendo anche diversi altri Paesi europei e non.