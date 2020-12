Il professor Franco Locatelli, presidente del CSS, rimarca l’importanza del vaccino Covid e delle festività da passare rispettando le regole.

Durante un intervento alla trasmissione di SkyTg24, il professor Franco Locatelli ha parlato della situazione che riguarda il vaccino Covid. Il professionista bergamasco, che presiede il Consiglio Superiore di Sanità, ha fatto sapere che molto presto avrà inizio la campagna attraverso la quale gli italiani si immunizzeranno.

In tutto ciò non sono mancati anche degli utili suggerimenti volti a ridurre al massimo qualsiasi eventuale rischio. Tutti sanno che occorre evitare il più possibile assembramenti, sia fuori che dentro casa. Alla Vigilia, a Natale, a Capodanno e più in generale in tutte le altre occasioni di incontro, sarà indispensabile proteggere il volto coprendo bocca e naso con le mascherine. Locatelli ricorda anche che va rispettato il distanziamento sociale e che è sempre bene igienizzarsi più volte al giorno le mani. “Le celebrazioni festive dei prossimi giorni andranno svolte con pochissime persone”. In relazione al vaccino Covid, il presidente del Css dà appuntamento al 30 dicembre o tutt’al più ai primissimi giorni del 2021. “È comunque probabile che si parta già nel penultimo giorno dell’anno. Abbiamo a disposizione svariate dosi del vaccino Pfizer-Biontech e siamo certi che l’Agenzia Europea del Farmaco darà il proprio avallo affinché venga distribuito alla popolazione. Dovrebbe arrivare in Italia il 26 dicembre”.

Vaccino Covid, chi saranno i primi a riceverlo in Italia

Sempre Locatelli ricorda come i primi soggetti che si sottoporranno al vaccino Covid saranno gli operatori medici e sanitari di strutture sia pubbliche che private e gli anziani. “Ricordiamoci dei camion carichi di morti, essere responsabili sarà il modo migliore per onorare la loro memoria. Allo stesso tempo avremo modo di riscoprire un Natale diverso, come auspicato anche da Papa Francesco”.

Sta facendo discutere la variante Covid ‘britannica’, che comunque non sembra preoccupare gli esperti. Ad oggi poi non c’è una dimostrazione di correlazione tra la stessa e l’elevato numero di contagi in Italia “anche se non è da escludere a priori”. Per Locatelli chiudere i voli con la Gran Bretagna è una mossa dolorosa ma necessaria. E giunta in maniera tempestiva, in modo tale che questa nuova variante non possa diffondersi sul resto d’Europa. “Non voglio credere che le autorità britanniche abbiano voluto nascondere la cosa”.