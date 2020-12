Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella nell’occhio del ciclone

Dopo Uomini e Donne, Andre Dal Corso e Teresa Langella sono stati travolti da molti gossip. Ora i due hanno deciso di rispondere.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato soggetto a diverse accuse da parte dei fan. Tra i due ci sono stati momenti di forte stress che sono solo peggiorati a causa di tutte le voci.

“Sono in crisi” avevano urlato tutti a gran voce. Molti avevano anche pensato a un’imminente separazione, ma i due non ci stanno e rispondono.

Uomini e Donne: Andrea Dal Corso risponde ai gossip

Finalmente Dal Corso ha deciso di rompere il silenzio sulla sua relazione con Terry. L’uomo è stato molto onesto nella sua risposta e ha ammesso che non va sempre tutto a gonfie vele. Questi momenti capitano ovviamente in ogni coppia e anche a lui e Teresa capita di litigare.

Finché si parla di litigi va tutto bene, ma gli animi si scaldano quando si comincia a parlare di tradimenti e rottura. Infatti, secondo l’ex di Uomini e Donne sarebbero delle voci completamente infondate e prive di senso. Questo vociferare è partito da Amedeo Venza che aveva parlato di una possibile crisi tra i due.

Ad aumentare i gossip è stata anche Deianira Marzano che ha insinuato sui social che Dal Corso avesse scambiato dei messaggi compromettenti con una donna vicina al mondo dello spettacolo. Ovviamente, tutte queste voci sono state smentite dal diretto interessato, ma in questa vicenda c’è anche del vero. La realtà è che i due non passeranno le feste insieme, compreso il giorno di Natale. A causa del Covid i due non sono riusciti a ritagliarsi del tempo per stare insieme e questa distanza forzata a incrinato la coppia. Lo stesso Dal Corso non fa segreto di questo fatto tramite una storia su Instagram.

“Io e Terry ci siamo stancati. Ci siamo stufati ma non l’uno dell’altra, ma di queste dinamiche…perché le coppie litigano. Alzi la mano chi in coppia non litiga mai. Anche noi abbiamo le nostre dinamiche. Non aiuta il fatto che siamo distanti perché se si è vicini si riesce anche a riconciliarsi velocemente. Ma non è questo il punto. Possono nascere dei gossip ma se voi ci seguite è perché volete bene ad Andrea e volete bene a Terry […]”.

L’uomo sembra molto risentito, ma forse ora le voci si fermeranno, almeno un po’. In ogni caso, l’uomo ha tutta l’intenzione di continuare la sua storia d’amore.