Stasera in Tv: Report, anticipazioni sulle inchieste di oggi 21 dicembre

Appuntamento con Report stasera, 21 dicembre, alle 21:20 su Rai 3. Ecco tutti gli argomenti di cui si parlerà in puntata.

Oggi, lunedì 21 dicembre, alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda un nuovo appuntamento con Sigfrido Ranucci e “Report”, il programma d’inchiesta più seguito d’Italia. Ecco quali saranno le inchieste e i servizi protagonisti della puntata odierna: si parlerà sopratutto di Covid-19, del piano per la prevenzione di una nuova epidemia e dei ritardi nei tamponi.

Report, anticipazioni 21 dicembre 2020

Un tampone in ritardo di 18 giorni può essere considerato un test attendibile? L’Istituto Superiore di Sanità dà indicazioni molto chiare: se il campione viene processato dopo 48 ore va conservato a –80°C. Ma in quanti seguono davvero questa indicazione? Cosa è mancato per evitare questa seconda ondata? Stasera a Report i telespettatori potranno affrontare tutti questi discorsi durante un viaggio virtuale in giro per l’Italia, da sud a nord. Ospite in trasmissione ci sarà il dottor Giuseppe Galano, membro dell’unità di crisi regionale e responsabile del 118, che spiegherà il motivo per cui i numeri di bollettini e realtà spesso non coincidono.

Durante la puntata di oggi verrà mandata in onda anche un’intervista a Francesco Zambon, ricercatore accusato dall’Oms e da Ranieri Guerra di aver realizzato un report pieno di errori e di inesattezze. La trasmissione è riuscita ad ottenere diversi documenti, con i quali dimostrerà di aver ricevuto approvazione dai livelli più alti.

Report uscirà oggi dal nostro paese per parlare dell’Olanda, dove l’istituto di ricerca Kwr ha lanciato un progetto pilota: da marzo scorso monitora con attenzione le acque reflue di Amsterdam e Rotterdam, alla ricerca di virus. Il progetto è nato per potenziare le attività di tracciamento e di screening della popolazione, e coinvolge oggi 300 impianti di depurazione del paese.