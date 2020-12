Sabrina Salerno, il risveglio dei “sensi”: retroscena su Instagram

Sabrina Salerno pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto davvero sensazionale: la mise che indossa mostra tutta la sua “generosità”, ma quel che conta è il messaggio…

Sabrina Salerno è una delle donne più amate sui social (e non solo). Su Instagram, in particolare, la Nostra condivide quasi quotidianamente scatti che raccontano la sua vita privata e professionale. Alcuni di questi sono davvero eccezionali e carichi di sensualità: l’ultima foto pubblicata sul suo profilo non fa certo eccezione.

Eccola in una mise supersexy, adagiata su un morbido letto in una camera che più suggestiva non si può, mentre mette in mostra tutta la generosità delle sue forme e un fisico perfetto nonostante l’età che avanza. E il suo messaggio, poi, è una preziosa perla di saggezza.

La lezione di filosofia di Sabrina Salerno

“Ci sono ‘risvegli’ dove tutte le cose vanno al loro posto. THAT’S ALL”. Così scrive Sabrina Salerno, sintetica ma efficace, a margine dell’ultimo scatto hot pubblicato su Instagram. Evidentemente la Nostra si trova nel posto giusto al momento giusto, e quando succede (purtroppo non così spesso) non servono troppe parole. A ben vedere, il suo volto sereno e rilassato dice più e meglio di tanti discorsi.

I fan e followers di Sabrina Salerno hanno particolarmente apprezzato questa sua piccola “lezione” di filosofia di vita, soprattutto in un momento incerto e convulso come quello che stiamo vivendo. Scorrere like, condivisioni e commenti per credere.