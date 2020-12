Roxette, nuovo lutto nella band: un anno fa, la morte di Marie Fredriksson

Il dramma dei Roxette, nuovo lutto nella band: morto il batterista Pelle Alsing, un anno fa la morte di Marie Fredriksson.

Il batterista dei Roxette Pelle Alsing è morto all’età di 60 anni. Lo ha rivelato un altro componente della storica band, il chitarrista e cantante Per Gessle. Il decesso del componente della band a un anno di distanza dalla morte di Marie Fredriksson, scomparsa a dicembre 2019.

Dice il leader della band sui social: “Pelle non è stato solo un batterista straordinario e inventivo che ci ha aiutato a creare il suono dei Roxette sin dal primo giorno, era anche il miglior amico che tu possa immaginare, un uomo gentile e generoso con il cuore che batte più forte per ognuno di noi”.

Il nuovo lutto che ha colpito la band dei Roxette

Ha continuato: “Era sempre il più divertente in giro, quello con il sorriso più grande sul volto, quello che ti ha supportato di più quando eri in dubbio. Ci mancherà davvero molto più di quanto le parole possano dire. Tutto il mio amore va a sua moglie, alla famiglia e agli amici”. Pelle Alsing ha suonato con i Roxette sin dagli anni ’80, esibendosi con loro ai concerti e in studio in diversi album.

Nel corso della sua carriera si è esibito anche con artisti del calibro di Lisa Nilsson, Niklas Strömstedt e Ulf Lundell, oltre ad essere un membro della band Ratata. Non si conoscono le cause del decesso del musicista della band dei Roxette. Il batterista aveva 60 anni. I Roxette si sono formati nel 1978 e hanno continuato a esibirsi e pubblicare musica fino al 2019. Sono diventati la seconda band svedese di maggior successo commerciale dopo gli Abba.