Rosalinda Cannavò, chi è il fidanzato Giuliano Condorelli: età, foto, lavoro

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Rosalinda Cannavò, l’attrice Adua Del Vesco tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Giuliano Condorelli ha attirato la curiosità della cronaca rosa in quanto è il fidanzato dell’attrice Adua Del Vesco, tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Giuliano Condorelli è diventato popolare dopo essere entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” per fare una sorpresa alla sua fidanzata Adua Del Vesco. Il giovane è un ragazzo italo-tedesco che vive a Milano e lavora nel mondo della moda, come si evince dal suo profilo Instagram. Il suo ruolo è di Retail Analyst per il brand di lusso PRADA, realizzando strategie e operazioni di marketing. Dai social è possibile intuire che è un grande appassionato di sport, pratica dallo sci al nuoto, passando per l’alpinismo. E’ originario di Catania ma ha conseguito i suoi studi all’Università LUISS di Roma.

Giuliano Condorelli, la storia d’amore con Rosalinda Cannavò

Giuliano Condorelli ha conosciuto Adua quando entrambi andavano ancora a scuola, all’età di 17 anni. I due si sono lasciati e ripresi più volte, come dopo la rottura dell’attrice con Massimiliano Morra, nel periodo che è coinciso con la sua battaglia contro l’anoressia. “Quando io sono stata male, lui mi è stato accanto. In quei momenti ho capito quanto ci tenesse a me. Io ero orribile, la gente mi guadava schifata perché ero tutta ossa, pesavo appena 32 kg“, così ha raccontato la Del Vesco la loro relazione. Il giovane si è saputo prendere cura di lei, anche quando non riusciva a camminare ed è stato in grado di farla ridere.

La gieffina ha parlato del loro come di un “amore incredibile“. “Mi prendeva di peso, viste le mie condizioni, mi faceva fare i giri in barca e mi faceva divertire“, ha raccontato Adua Del Vesco. I due piccioncini convivono a Milano nella casa di Giuliano e non vedono l’ora di mettere su famiglia.