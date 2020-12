Ricciardi attacca Londra: sapevano da mesi della variante e hanno taciuto

In Italia c’è tanta preoccupazione per la variante inglese del virus: è tornato a parlare il consulente del Ministro Speranza Walter Ricciardi

Non saranno normali giorni di festa. In Italia c’è tanta preoccupazione per la comparsa della variante inglese del virus. Così il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi, ha attaccato aspramente il Regno Unito nell’intervista rilasciata a “Il Messaggero”: “Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante”. Poi ha aggiunto: “Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure molto severe”. La velocità di trasmissibilità è molto alta: ora l’allerta è diventata altissima.

Leggi anche –> Stop ai voli con la Gran Bretagna: allarme per la variante del coronavirus

Leggi anche –> Variante britannica del Covid, le conseguenze sull’efficacia del vaccino

Ricciardi, la rabbia del consulente del ministro Speranza

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Già nei giorni scorsi lo stesso Ricciardi aveva allertato: “In queste condizioni sarà difficile riaprire le scuole il 7 gennaio. A Natale si rischia una nuova impennata dei contagi”. Durante l’intervista rilasciata a “Il Messaggero” ha svelato: “Chiudere i voli con il Regno Unito è stata una buona mossa se lo fanno tutti gli altri Paesi. Se lo fa solo uno non serve, bisogna farlo in tutta Europa“. Una situazione del tutto nuova che stanno mettendo nuovamente in crisi l’intero apparato. C’è tanta preoccupazione, infine, che gli ospedali italiani possano anche andare in collasso con un’impennata di casi nei prossimi giorni.