Riapertura scuole, decisa la data definitiva: parla il Ministro

Sembrerebbe che il Governo abbia ipotizzato una data decisiva per la riapertura delle scuole. Scopriamola insieme.

La pandemia da Coronavirus e l’aumento dei contagi hanno nuovamente portato sempre più scuole alla chiusura ed al ritorno alle lezioni online. Il ministro dell’Istruzione si è però recentemente espresso in merito all’ipotetica data di riapertura delle scuole. Sembrerebbe che il Governo sia intenzionato a porre fine il prima possibile alla didattica a distanza, in quanto l’imiterebbe l’apprendimento da parte degli alunni di alcune competenze di base. Scopriamo insieme le parole del ministro e tutto ciò che c’è da sapere sulla possibile data di riapertura.

“Il Governo è unito sul riaprire le scuole il 7 Gennaio.” ha comunicato Lucia Azzolina. Secondo i pronostici della donna, anche gli studenti delle classi superiori faranno ritorno nei loro rispettivi istituti. “È stato un problema legato all’aumento dei contagi che ha scatenato la paura.” ha aggiunto il ministro, spiegando i motivi che hanno portato all’attuale chiusura. Poi ha continuato: “Non possiamo perdere nemmeno un’ora, non importa se è un giovedì. La scuola, tanto bistrattata in passato, deve ritrovare la sua centralità“.

La ministra Azzolina si è premurata di motivare le scelte del Governo, occupando parte del tempo a disposizione durante l’intervista a Mezz’ora in più, su Rai3, per ricordare ai cittadini che l’istruzione è ‘il motore del paese‘. “Riaprire le scuole il 7 Gennaio può anche rappresentare una sfida culturale per il Paese. I negozi giovedì resteranno chiusi? No, perché poi mancherebbe un incasso. Ecco, anche la scuola ha il suo incasso, solo che non lo si vede nell’immediato.” ha spiegato la donna. “Se lasciamo a casa gli studenti a fare solo Dad sarà il paese a perdere competenze. La scuola è anche motore di sviluppo economico. In passato forse è stata trattata come bancomat del paese, adesso deve ritrovare centralità”.

Riapertura scuole, il problema dei trasporti: le parole di Lucia Azzolina

Parlando dell’ipotetica riapertura delle scuole, il ministro Lucia Azzolina si è soffermato anche sul problema dei trasporti. Sembrerebbe che i prefetti siano pronti a rimboccarsi le maniche e a combattere in prima linea per far sì che i cittadini possano usufruire dei mezzi pubblici in sicurezza. “Le misure devono essere territoriali, per questo serve l’aiuto dei prefetti, anche per la riorganizzazione degli orari delle città.” ha spiegato il ministro.