Pierluigi Struzzo è il medico italiano che vaccinerà i pazienti nella sua clinica a Londra con il nuovo vaccino contro il Covid. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Il momento che tutti aspettavano da un anno a questa parte è finalmente arrivato! Uno dei vaccini approvati, contro il Covid, sta già circolando nel Regno Unito e molti sono gli inglesi già vaccinati. Tra i medici che stanno prendendo parte alla campagna ce n’è uno italiano, Pierluigi Struzzi. Il dottore lavora in una clinica di Londra e fa parte di quella schiera di GP, medici ed esperti incaricati di somministrare i vaccini, a partire dalla popolazione più anziana.

Pierluigi Struzzo, chi è e cosa ha fatto

Pierluigi Struzzo ha 68 anni ed è originario di Udine. Pierluigi era un medico in pensione, senza più nulla da fare. Non potendo più esercitare la sua amata professione, due anni fa ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito, a Londra per una nuova vita. Ad oggi, il dottor Struzzo è tra le figure essenziali che stanno somministrando il vaccino anti Covid con le linee guide del NHS, il sistema sanitario nazionale britannico.

Leggi anche–> Vaccino Coronavirus, arriva lo storico ok dell’EMA: si può partire

Struzzo si è mostrato molto propositivo verso la gestione del virus da parte del Regno Unito, infatti ha dichiarato: “Dopo la pensione non mi è stato offerto più nulla, nonostante mi fossi reso disponibile. Invece ora posso continuare a dare il mio contributo, per altro assunto. In Italia nessuno controlla come fai il medico, qui c’è sempre un supervisore. Le linee guida, anche nel caso della pandemia, sono molto chiare. In Italia questo manca. Non ci sono modalità condivise.”

Leggi anche–> Vaccino Covid, il monito di Locatelli: “Ricordate i camion carichi di morti”

Oggi Struzzo sta somministrando il vaccino contro il coronavirus agli ultra 80enni inglesi, come previsto dalla seconda fase del programma di vaccinazione che ha avuto inizio lunedì 14 dicembre.