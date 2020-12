Morto Doug Crane: disegnatore di Beavis and Butthead

Doug Crane, animatore e disegnatore di “Spider-Man” e “Beavis and Butt-Head”, è morto all’età di 85 anni.

L’animatore e disegnatore Doug Crane, che ha lavorato a programmi televisivi come Spider-Man e il film Beavis e Butt-Head alla conquista dell’America, è morto all’età di 85 anni. Durante la sua lunga carriera, Crane ha lavorato per studi come Hanna-Barbera e MTV, iniziando la sua carriera a Terrytoons.

La sua morte è stata confermata dalla figlia Rose-Ellen su Facebook, che ha rivelato che suo papà è morto il 17 dicembre a seguito di una breve battaglia contro il cancro. “Doug era una persona meravigliosa, gentile, premurosa, un amico affettuoso e un padre e un nonno fantastici che mancheranno più di quanto si possa esprimere a parole”, ha scritto nel post.

Chi era Doug Crane, pioniere degli animatori di MTV e non solo

Nato a New York, Crane si è unito a Terrytoons nel 1956 prima di arruolarsi nell’esercito, dove ha continuato a usare le sue abilità di disegno per creare opuscoli di reclutamento. Successivamente ha aperto il proprio studio Hanna-Barbera East a New York City insieme a Red Augustson. Crane ha continuato la sua carriera come animatore di film, serie televisive e spot pubblicitari, creandosi un importante portfolio.

Ha ricevuto un Clio Award, il National Television Commercials Award, per la sua animazione dello spot del Wall Street Journal. Successivamente si è dedicato a importanti fumetti e serie animate: è lui uno degli animatori di Spiderman, la serie animata di fine anni Settanta. Doug Crane lascia i figli Maureen, Erin, Thomas, Colleen, Caitlin, Kevin e Rose-Ellen e diversi nipoti. Era vedovo da un po’ di tempo e nel 2018 aveva perso prematuramente un figlio.