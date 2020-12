Melissa Satta e Boateng, è divorzio: la verità di lei su Instagram – FOTO

Tra Melissa Satta e Boateng l’amore è finito. La relazione si è chiusa ancora una volta, e questa volta con una rottura netta e definitiva.

È ufficiale: Melissa Satta e Boateng non stanno più insieme. La coppia si è lasciata e la cosa ha ricevuti i crismi dell’effettivo divorzio sui social. È la modella sarda nata a Boston a rendere pubblica la cosa, dicendo che la relazione è interrotta in modo definitivo. E questa volta senza alcuna possibilità di poterci riprovare, come era già accaduto nel corso della scorsa estate.

La coppia aveva cominciato quella che sembrava una bella storia d’amore ormai 9 anni fa. Nel mezzo è anche nato il loro figlio Maddox, nel 2014. Poi Melissa Satta e Boateng si sono anche sposati, nel giugno del 2016. Il loro matrimonio però aveva conosciuto una separazione consensuale all’inizio del 2019. Dopo pochi mesi il calciatore del Monza e la showgirl e modella classe 1986 avevano deciso di riprovarci. Ma poi, nel corso del 2020, era avvenuto di nuovo qualcosa tale da allontanarli. Dopo diversi mesi vissuti lontano l’uno dall’altro infine è giunta la notizia del divorzio, proprio alle porte di Natale.

Melissa Satta e Boateng, il post di lei su Instagram che rende ufficiale il divorzio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La Satta ha pubblicato uno scatto con lei, Kevin-Prince e Maddox tutti sorridenti. Perché sarà così che andranno avanti le cose nonostante tutto. Con il sorriso e sempre nel pieno rispetto reciproco. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione”.

“Nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità. Fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni. E per il regalo più bello, proprio Maddox”.