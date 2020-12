Marta muore a 27 anni in un tragico schianto: tornava a casa per il Natale

La giovanissima studentessa Marta Gori è morta sabato notte in un tragico incidente autostradale: stava tornando a casa per il Natale.

Sabato sera Marta Gori, studentessa di 27 anni originaria di Padova ma stabilitasi ad Udine, aveva deciso di mettersi in auto con il suo cagnolino per tornare a casa dalla famiglia per le festività natalizie. La giovane quest’anno stava frequentando un master post laurea in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”, dopo aver ottenuto la laurea in Scienze dell’Educazione l’anno precedente.

Con le lezioni, online, concluse, Marta aveva deciso di passare le vacanze a casa dei genitori, in quella Padova in cui era cresciuta ed aveva tutti gli affetti più cari. Il suo viaggio di ritorno verso la città veneta, però, si è concluso tragicamente sulla corsia della A4 direzione Milano. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, infatti, Marta ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro il guard rail, innescando una carambola con altri 6 veicoli coinvolti.

Marta muore a 27 anni mentre tornava a casa per Natale

Colpito da altri 4 mezzi, tra cui un furgone, l’auto della studentessa si è ridotta ad un cumulo di lamiere. La ragazza pare sia deceduta sul colpo. Sul luogo del sinistro sono giunte squadre di soccorritori comprendenti medici e veterinari (per il cucciolo rimasto incastrato tra le lamiere. I paramedici hanno potuto solamente dichiarare il decesso della studentessa, mentre i veterinari hanno constatato con grande sorpresa che il cagnolino è rimasto miracolosamente illeso.

Una tragedia difficile da accettare per genitori e amici della ragazza. Nata a Padova, Marta ha vissuto per 26 anni nella sua città natale, completando le superiori e l’università. Fino agli anni universitari la giovane ha giocato nella Medovolley, mentre di recente era stata acquistata dalla Gts Volleybas, squadra di pallavolo di Udine che partecipa al campionato di B1.

