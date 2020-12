Il Portogallo offre luoghi fantastici ideali per fare gite di un giorno vicino Lisbona, sia in auto che con i mezzi pubblici. Piccole città, palazzi, castelli e, naturalmente, bellissime spiagge.

Sintra, Cascais e Cabo da Roca sono le destinazioni ideali se ciò che state cercando è fare una gita di un giorno vicino Lisbona.

Le tre località, infatti, distano poco più di un’ora dalla capitale portoghese e raggiungerle è davvero molto semplice.

Sintra: tra le gite di un giorno vicino Lisbona più famose del Portogallo

Sintra è una cittadina molto particolare in quanto nella parte bassa della montagna troviamo il centro “moderno” della città, con piacevoli stradine, e alcuni interessanti edifici come il Museo del giocattolo o il Palazzo Nazionale.

Per quanto riguarda la parte alta, invece, salendo in autobus o in Uber sulla cima alla collina, ci troveremo di fronte il bellissimo e famosissimo Palacio da Pena.

Per chiunque abbia voglia di fare un trekking, esiste la possibilità di camminare lungo la collina attraverso un folto e caratteristico bosco.

Tuttavia, l’opzione migliore e più veloce è quella di andare in macchina o con l’autobus locale.

Il Palacio da Pena è sicuramente la grande attrazione della zona.

Dichiarato Patrimonio dell’Umanità, questo bellissimo edificio mescola diversi stili architettonici e fungeva da residenza estiva per i re del Portogallo.

Dall’alto dell’edificio, i giardini e la vista sulle montagne di Sintra sono davvero impressionanti.

Tuttavia, se andate in alta stagione, acquistate i biglietti in anticipo o arrivate in anticipo se non volete rischiare di non poterlo visitare.

Accanto al Palazzo c’è il Castelo dos Mouros, il quale offre una splendida vista sulla zona dall’alto, ma l’edificio in sé e per sé non è di certo la parte più bella di Sintra.

Legata allo sfondo dal Palacio da Pena, nella parte bassa di Sintra troviamo anche la Quinta da Regaleira, una bellissima tenuta famosa per il suo labirintico giardino e le sue grotte.

Come arrivarci

È possibile arrivare a Sintra in treno da diverse stazioni di Lisbona in poco più di un’ora. Inoltre, esistono diverse linee di autobus che arrivano fino a Sintra, oltre a diversi tour a pagamento che vi faranno fare l’intero giro della zona oltre ad offrirvi il transfer da e per Lisbona.

Cabo da Roca: il punto più a est d’Europa

Da Sintra, una tappa da non perdere assolutamente è Cabo da Roca.

Riconosciuta come una delle migliori gite di un giorno vicino Lisbona, questa località grazie alle sue scogliere bellissime ed ipnotizzanti, è anche il punto più occidentale dell’Europa continentale.

Si tratta di uno dei paesaggi naturali più belli che possiamo trovare nelle vicinanze di Lisbona, ma forse non è la meta migliore per chi soffre di vertigini o ha figli piccoli.

Infine, se volete portare con voi un souvenir, è possibile acquistare un attestato presso l’ufficio visitatori di Cabo da Roca che dimostra di aver visitato punto più occidentale dell’Europa continentale.

Come arrivare

Il modo migliore per arrivare al Cabo da Roca è in auto, ma anche con i mezzi pubblici è molto semplice arrivarci, dato che l’autobus che viaggia tra Sintra e Cascais fa una fermata a pochi passi dal faro della località. Tutto quello che dovete fare è tenere d’occhio l’orario su Google Maps, perché non passano molto frequentemente.

Da lì, se vi rimane del tempo, potreste passare del tempo sulla spiaggia di Guincho. È bene sapere che la zona in questione presenta una strada con molte curve.

Una volta lasciate alle spalle le strade della Sierra de Sintra, vi ritroverete immersi in un paesaggio naturale protetto da fantastiche dune, fino a raggiungere questa enorme e bellissima spiaggia.

Inoltre, se il vento lo permette, la spiaggia di Guincho può essere un ottimo posto per farsi una bella nuotata, o per dedicarsi al surf o al kitesurf.

Gite di un giorno vicino Lisbona: la bellissima Cascais

Da Guincho, si può facilmente arrivare a Cascais, una città che da villaggio di pescatori è passata a località di villeggiatura estiva per l’alta borghesia portoghese e che mostra ancora un alto potere d’acquisto.

È piacevole passeggiare per il centro del paese, andare a Praia dos Pescadores, godersi alcuni dei suoi buoni ristoranti di pesce o ascoltare il suono del mare che si infrange contro gli scogli della Boca do Inferno.

Da lì, poi, potrete tranquillamente concludere la vostra visita a Estoril, a soli due o tre chilometri da Cascais, famosa per il suo grande Casinò.

L’intera zona del casinò dopo il tramonto è da mozzare il fiato, grazie alla sua facciata e i giardini illuminati.

Nel caso in cui si voglia entrare nel Casinò, è bene sapere che basta indossare abiti semplici per poter giocare nell’enorme sala delle slot machine o ai tavoli da gioco.

Di: Lucia Schettino