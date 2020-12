Grande Fratello Vip, anticipazioni del 21 dicembre: novità e colpi di scena

Il Grande Fratello Vip ritorna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo cosa succederà questa sera tra novità e colpi di scena.

Come sempre il Grande Fratelli Vip andrà in onda su Canale 5 alle 21.45. Questa puntata sembra proprio essere ricca di sorprese e le anticipazioni fanno presagire momenti intensi.

Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo ci accompagneranno come sempre nello svolgimento del programma.

Grande Fratello Vip: prepariamoci a momenti che ci terranno con il fiato sospeso

La grande preoccupazione di tutti i fan e telespettatori è il televoto. Questa volta sono coinvolti ben 6 concorrenti tra cui: Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I nominati sono molti ed è davvero difficile fare un pronostico.

Nonostante siano tutte personalità forti, i sondaggi vedono Dayane Mello e Tommaso Zorzi essere tra i più votati. In fondo alla lista ci sarebbero invece Giacomo Urtis e Giulia Salemi, ma chissà quanto possono essere attendibili queste previsioni. Dobbiamo ricordarci che, questa volta, non è prevista un’eliminazione, ma il meno votato andrà in nomination.

In questa puntata si parlerà anche di amore. Signorini continuerà a indagare sull’avvicinamento sospetto tra Giulia Salemi e PierPaolo Pretelli. Per i due concorrenti le cose sembrano chiare, ma il pubblico e le persone in studio non sembrano essere della stessa idea. “Non vorrei che questa nostra amicizia fosse fraintesa“, ha detto più volte Giulia agli altri gieffini. Nonostante le mani avanti, il loro feeling è innegabile e molti pensano che ci sia del tenero tra i due.

Oltre ai momenti di tensione ci sarà spazio anche per alcune sorprese. I diretti interessati saranno Andrea Zelletta e Giulia Salemi. Ovviamente in previsione del Natale ci attendono altri momenti ricci di emozioni. Infatti, nei prossimi giorni i concorrenti riceveranno la visita dei parenti più cari.