GF Vip, Tommaso Zorzi shock su Alberto Urso: “Due co****ni…”

Attesissimo l’incontro tra Alberto Urso, ospite del Grande Fratello VIP questa sera, e Tommaso Zorzi, che aveva lanciato una frecciatina shock al cantante.

Più atteso di Natale c’è solo l’incontro di questa sera al Grande Fratello VIP tra l’ospite Alberto Urso, cantante tra i big di Sanremo 2020, e Tommaso Zorzi. In occasione delle festività natalizie, infatti, durante la diretta di stasera su Canale 5, i vipponi saranno deliziati dalla presenza di due ospiti musicali: Arisa e Alberto Urso. Il pubblico è in delirio per un video shock in cui Zorzi fa delle dichiarazioni riguardo Alberto, che potrebbero rendere l’incontro tra di loro veramente speziato!

Tommaso Zorzi e la frase shock su Urso

Al popolo del web non sfugge mai niente, soprattutto ai fan del Grande Fratello VIP. In occasione dell’ospitata nel programma di Alfonso Signorini del cantante Alberto Urso, infatti, hanno tirato fuori dal cassetto una vera e propria chicca: un video in cui Tommaso Zorzi ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sulla professione di Urso e sulla sua musica.

Nel video in questione l’influencer ha commentato la musica di Alberto Urso, cantante lirico-pop in gara al Festival di Sanremo 2020, e ha usato dei termini che non sono passati inosservati e che potrebbero compromettere il loro incontro di questa sera. “Due co****ni così…” Zorzi si è riferito in questi termini alla musica di Urso.

I commenti sul post instagram sono eloquenti: il popolo del web non aspetta altro che l’incontro tra i due e qualche litigio in diretta, per la gioia di Alfonso Signorini che dovrà mediare tra i vipponi e gli attesissimi ospiti di questa sera.