Salvo Veneziano torna a parlare del Grande Fratello VIP e questa volta ne ha davvero per tutti. Pioggia di critiche per Nardi, Oppini, Adua e Dayane…

Era stato squalificato dal Grande Fratello VIP Salvo Veneziano per alcune dichiarazioni che il programma e Alfonso Signorini non avrebbero potuto tollerare ulteriormente. Evidentemente ancora piccato per l’eliminazione, Veneziano è tornato a parlare dei vipponi con delle forti crtiiche per molti di loro, primo fra tutti Filippo Nardi, squalificato per il medesimo motivo.

Salvo Veneziano contro tutti: “Mi sono offeso”

La squalifica di Filippo Nardi per le terribili frasi pronunciate all’interno della Casa del Grande Fratello ha avuto una certa risonanza mediatica. Ne ha parlato anche Salvo Venenziano in un’ospitata a “Non succederà più” su Radio 2, in cui ha parlato di un Nardi che ci prova spudoratamente con sua moglie…

“Lui mi era seduto di fronte e accanto me c’era mia moglie. Lui la conosceva. Finiamo di cenare, siamo davanti alla porta del ristorante e io ero davanti Filippo. Mi sono spostato due metri e lui si avvicina quasi viso a viso a mia moglie e gli va a dire di nuovo “Ma scusa in che camera sei? Dai perché stanotte non dormi con me?”” queste le durissime accuse di Veneziano a Nardi.

L’ex gieffino ne ha per tutti. Anche per Francesco Oppini che, secondo lui, avrebbe dovuto essere squalificato proprio come lui: “Ha detto parole pesantissime, ma è stato giustificato dal pensiero di Alfonso Signorini che gli ha detto, lì mi sono sentito molto offeso, “No ma ti conosciamo, sappiamo che sei un bravo ragazzo e che con la tua donna ti comporti bene”. Perché invece io come mi comporto con la mia donna?“.

Non contento, Salvo se la prende anche con la coppia Dayane Mello e Adua Del Vesco. L’accusa? Si starebbero inventando tutto per pubblicità: “Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede da lontano che è una cosa organizzata da loro e finta perché si capiscono solo da uno sguardo.”