Gattuso esonerato, ritorna Sarri: l’ipotesi che divide Napoli

Ancora una sconfitta cocente in campionato per il Napoli. I tifosi invocano anche il ritorno di Sarri, ma cos’è successo?

Il Napoli cade anche in casa della Lazio. Un’altra sconfitta cocente per gli azzurri, la quinta in campionato in questo avvio di stagione. Ancora degli errori di concetto che hanno messo k.o. la formazione partenopea, guidata da Rino Gattuso. I gol sono arrivati soprattutto da errori commessi dai calciatori del Napoli: sul primo Immobile è completamente libero di staccare di testa tra i due centrali Maksimovic e Koulibaly con Marusic senza problemi sulla fascia sinistra mettendo al centro il cross decisivo. Sul secondo, in fase di impostazione, Mario Rui ha regalato letteralmente la palla agli avversari che in transizione positiva hanno trovato la via del gol con un tiro a giro di Luis Alberto. Nonostante le numerose assenze, su tutte quelle di Mertens, Insigne e Osimhen, gli azzurri sono apparsi fuori forma e senza idee ben precise. Una situazione ambigua dopo la buona prestazione a San Siro contro l’Inter.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Rivedere tutti i gol di Dries.

Il tridente dei folletti.

Il Napoli di Sarri.

Lo stadio pieno.

I settori ospiti dei nostri impazziti.

‘O fridd ncuoll. — Alejandro El Cantero – D🔟S ETERNO (@el__cantero) December 20, 2020

Gattuso esonerato, il sogno del ritorno Sarri

Leggi anche —> Gattuso, cos’ha all’occhio e il motivo degli occhiali speciali

Così nelle ultime ore i tifosi del Napoli sui social hanno invocato a gran voce anche il ritorno di Maurizio Sarri. Negli ultimi anni quella squadra, che ha sfiorato lo Scudetto nel 2018, ha fatto sognare divertendo un po’ tutti: così nell’immaginario collettivo l’allenatore toscano è quello che servirebbe anche a questa rosa. In un anno Gattuso ha dato maggiore compattezza alla formazione dopo Ancelotti facendo, però, perdere quella creatività e fantasia in Insigne e compagni. Il Napoli ha sempre difficoltà a creare gioco, partendo dal basso, riuscendo, però, ad essere imprevedibile soprattutto nelle transizioni positive con velocisti come Mertens e Osimhen. Una volta conquistata la palla, la compagine partenopea diventa micidiale: c’è bisogno di un cambio di registro per essere al top in Italia e in Europa. Queste dinamiche da sole sembrano non bastare più. L’ultima sfida del 2020 sarà contro il Torino: gli azzurri sono in ritiro a Castel Volturno per prepararla al meglio. Infine, il rinnovo di Gattuso tarda ad arrivare. Come mai?