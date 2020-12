Nell’ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram di Fabrizio Corona, si legge una dichiarazione d’amore da far sciogliere il cuore.

Fabrizio Corona è un personaggio controverso. In questi anni le sue parole, i suoi comportamenti e la sua storia hanno spaccato l’Italia in due, tra chi ritiene che è giusto che abbia pagato per gli errori commessi e chi invece lo ritiene un capro espiatorio, qualcuno di scomodo da togliere di mezzo. Sulle questioni legali che hanno caratterizzato la vita di Corona in questi anni non ci soffermiamo oltre, perché si è detto già tanto (probabilmente troppo) e perché lo stesso vip ha smesso di ingaggiare una lotta mediatica, preferendo tenere un profilo basso e ricominciare.

Nell’ultimo periodo l’ex re dei paparazzi ha deciso di dedicarsi al rilancio delle proprie attività commerciali e alla famiglia. Sappiamo che dopo la fine della storia con Silvia Provvedi non ha avuto una compagna fissa, o almeno ha preferito non rendere nota una relazione. Tuttavia nelle scorse ore Corona ha pubblicato un post che è un manifesto d’amore vero e proprio, per chi? Vediamo di scoprirlo.

Fabrizio Corona, è amore vero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Quando si parla di amore si tende a pensare a quello per una persona con cui si ha una relazione di coppia. Ma l’amore non è solo il sentimento che ci lega ad un compagno(a), è anche quello che ci lega alla nostra famiglia e specialmente ai nostri figli. In questo momento il cuore di Fabrizio Corona ha spazio esclusivamente per il figlio Carlos. Il post in questione è infatti dedicato proprio a lui.

Nella foto vediamo Fabrizio con un paio di pantaloncini da calcio e senza maglietta che si porta in spalla il figlio piccolo. Come didascalia della foto leggiamo: “Ti porto via con me”. Questo è bastato per scatenare i fan, che riconoscono la sincerità di questo amore: “Fabrizio mi emozioni sempre”, scrive una follower: “Un grande amore, tutte le foto di Fabrizio con Carlos sono cariche d’amore”.