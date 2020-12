Enrico Galasso, chi è: età, carriera, curiosità sull’Ad di Birra Peroni

Manager brillante e di successo, Enrico Galasso vanta un’esperienza ultraventennale nel largo consumo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Enrico Galasso è stato inserito tra i “boss” in incognito dell’omonima trasmissione di Max Giusti. Il manager ha alle spalle ha una carriera importante nel settore dei beni di largo consumo: nel 2019 è diventato il numero uno della storica Birra Peroni, dopo tante esperienze di successo tra l’Italia e il resto d’Europa, nel cuore di alcune delle più importanti realtà produttive al mondo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Enrico Galasso

Enrico Galasso, classe 1972, vive a Roma e ha iniziato la sua carriera nel Regno Unito in Procter & Gamble, per poi tornare in Italia in Bain & Co. e successivamente in Ferrero, dove ha ricoperto ruoli direzionali nell’area Marketing e Vendite.

Nel 2012 è entrato in Coca Cola HBC Italia e, dopo aver maturato un expertise sui diversi canali di vendita, ne è diventato direttore commerciale. Si è spostato quindi in Reckitt Benckiser, dove è arrivato a ricoprire la carica di General Manager del cluster Centro-Est Europa.

“Sono molto felice e orgoglioso di intraprendere quest’importante sfida” ha dichiarato Enrico Galasso a fine novembre 2019, quando è stato nominato nuovo Ad di Birra Peroni. “Birra Peroni è un’azienda legata da oltre 170 anni alla storia italiana, con marchi che sono entrati nell’immaginario collettivo”. Enrico Galasso è succeduto a Neil Kiely che ha guidato l’azienda per 5 anni con successo, portando importanti risultati di crescita, oltre ad aver partecipato attivamente al lancio di nuovi prodotti.

La vita privata di Enrico Galasso è invece avvolta nel mistero. Non è dato sapere se sia single o no: l’affascinante manager sembra determinato a tenere la sfera “intima” al riparo da eventuali occhi indiscreti. Ma il suo profilo Instagram è ricco di scatti che dimostrano la sua passione per i viaggi. Vedere per credere.