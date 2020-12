Emma Marrone stupisce Instagram: rimedio geniale per i parenti “indiscreti”

Uno dei grandi pregi di Emma Marrone, oltre al suo indubbio talento musicale, è la straordinaria capacità di non prendersi mai troppo sul serio. Ne ha appena dato un’ennesima dimostrazione sui social.

Tempo di festività natalizie e dunque, Covid permettendo, di ritorni in famiglia e scambi di auguri tra parenti. Circostanza non sempre piacevole per chi, come Emma Marrone, non ha voglia di rispondere alle solite domande su nuovi/e fidanzati/e, storie sentimentali, matrimoni o bebè in arrivo e compagnia bella. Ecco allora che la cantante ha escogitato un geniale rimedio per trarsi d’impaccio senza essere maleducati o inopportuni con i consanguinei troppo curiosi.

L’ultima trovata di Emma Marrone

“ La felpa per i parenti. 👉🏻se scorri alla fine sorrido😎”. Così scrive Emma Marrone nel suo ultimo post su Instagram, a margine di una foto della cantante a occhi chiusi e dito indice della mano sinistra puntato alla tempia, a simboleggiare la “lampadina” dell’idea che le si è accesa in testa.

La prima foto si commenta da sé: “No boyfriend” è scritto all’altezza del petto, a lettere maiuscole nere, grandi e ben spesse. “Niente fidanzato”, dunque. Da indossare in occasione di pranzi, cene, aperitivi ed eventi vari in famiglia, quando la domanda sorge spontanea (soprattutto nei confronti di chi non si è ancora “sistemato “).

Nella seconda foto Emma, lo sguardo serio e quasi accigliato, punta l’indice sulla scritta in questione, ribadendo così il concetto per chi ancora non l’avesse ben afferrato. Nel terzo, scatto, finalmente, la talentuosa cantante si concede uno dei suoi radiosi sorrisi, soddisfatta del suo escamotage e speranzosa che anche il suo pubblico lo abbia trovato utile e divertente. E a giudicare dal numero di like, condivisioni e commenti positivi il popolo dei social approva all’unanimità!