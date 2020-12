Elisabetta Gregoraci, incontro a sorpresa: la commozione è enorme

La showgirl Elisabetta Gregoraci ha avuto un incontro sorprendente che l’ha commossa moltissimo. Lo racconta sui social.

La showgirl Elisabetta Gregoraci ha scelto di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip” per trascorrere del tempo con la sua famiglia e, soprattutto, con il figlio Nathan Falco, che non ha voluto abbandonare per le festività natalizie.

Elisabetta Gregoraci da quando è uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip” ha potuto riabbracciare i suoi affetti più cari: il figlio Nathan Falco avuto dall’ex marito Flavio Briatore, la sorella Marzia e i nipotini Gabriel e Ginevra. La famiglia si è riunita nell’appartamento di lusso della showgirl a Montecarlo, addobbato per le festività natalizie a regola d’altra. La conduttrice calabrese ha immortalato la serata trascorsa in spensieratezza con la sua famiglia con una bella foto con in sottofondo il brano di Ultimo, “Piccola stella“. I fan non hanno potuto ignorare l’evidente sfarzo dell’appartamento, con enormi mazzi di fiori, grandi affreschi alle pareti e ampie scalinate.

Elisabetta Gregoraci, l’incontro emozionante

Elisabetta Gregoraci oltre a ricongiungersi con il figlio di dieci anni, la sorella e i nipoti, ha finalmente conosciuto la figlia di una delle sue amiche più care: Alessandra Polifroni. “Finalmente Vita ti ho conosciuta. Sei nata che ero dentro la casa del GF e non avevo ancora avuto modo di conoscerti“, ha scritto la showgirl su Instagram, condividendo un dolce scatto con la piccola.

La showgirl ha avuto modo di stringere la bambina, nata da pochi mesi. “La zia paarlava sempre di te e della tua mamma Alessandra che conosco da oltre 20 anni… mi siete mancate tanto“, ha commentato Elisabetta Gregoraci. La gieffina sembra essere veramente contenta di essere tornata alla sua vita di tutti i giorni e dai suoi affetti più cari, come l’amica Alessandra che conosce da tantissimi anni.