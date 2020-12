Dopo un anno di silenzio assoluto Ed Sheeran è tornato a suonare e cantare: il nuovo singolo s’intitola “The Afterglow”.

Dopo 362 giorni (un anno intero) di silenzio assoluto Ed Sheeran è ricomparso sui social annunciando un nuovo brano che verrà pubblicato tra un paio d’ore. Nelle sue Instagram stories ha pubblicato un messaggio breve ma chiaro: “11 am GMT tomorrow. A christmas present” si legge. “Mezzogiorno, domani. Un regalo di Natale”. I fans dell’artista sono rimasti sorpresi da questo ritorno all’improvviso, ma non è la prima volta che Sheeran si comporta in modo simile. Anche poco prima della pubblicazione dell’album “Divide”, dopo un anno di silenzio, Ed era ricomparso sui social cambiando il colore di tutte le sue immagini del profilo: azzurro cielo, come il colore dell’album che è stato un vero e proprio successo.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Ed Sheeran è “il nuovo Bansky”, le sue opere d’arte in giro per il Suffolk

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

The Afterglow, significato del nuovo singolo di Ed Sheeran

Il nuovo singolo s’intitola “The Afterglow”. In inglese “afterglow” sta a indicare una bagliore chiaro, leggero, quello che resta dopo una grande luce. Il titolo del brano non è stato ancora confermato dal cantante, ma ne ha parlato una radio britannica su Twitter e la notizia si è diffusa velocemente su tutti i social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran ITALIA (@edteamitalia)

Sul profilo Instagram ufficiale del fan club italiano di Ed Sheeran, @edteamitalia, i fans hanno iniziato ad immaginare l’arrivo di un nuovo album. Prima di sparire nel silenzio, infatti, Ed Sheeran si era lasciato sfuggire che un nuovo album di colore giallo, intitolato “Substract”, sarebbe uscito a fine 2020/inizio 2021. “The Afterglow” potrebbe dunque essere il singolo di presentazione, e l’album è atteso per i primi mesi del 2021.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Sul profilo di Ed Team Italia i fans gioiscono per una delle poche buone notizie di questo orribile anno. “L’unica certezza di questo 2020 nella speranza di un 2021 ricco di musica”, scrive Pier. “Sto solo cercando di capire se anticiperà il prossimo album, o é soltanto un singolo appunto “regalo” come dice lui… nel caso della prima situazione, beh che dire, IMPLODO” dice Francesco. E ancora “Ci siamo! Il miglior regalo di Natale che potessi ricevere…” scrive Catia.