Chiara Ferragni, la foto col pancione è uno spettacolo: fan impazziti

L’influencer Chiara Ferragni ha condiviso una foto sui social con il pancione che cresce sempre di più. Lo scatto è apprezzatissimo dai fan.

La seguitissima influencer Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram uno scatto con il pancione in bella mostra. Oggi marca la ventiseiesima settimana di gestazione per la creatrice digitale, incinta di una bambina.

La pancia di Chiara Ferragni cresce a colpo d’occhio e la sua secondogenita, chiamata “baby girl” in ogni post è sempre più vicina alla nascita. E’ stato proprio il primogenito della famosissima coppia ribattezzata Ferragnez, Leone, a rivelare il sesso della bambina. In un video pubblicato sia da Chiara che da Fedez il piccolo di due anni e mezzo rivelava che nella pancia della sua mamma c’è proprio una femminuccia. Anche l’annuncio della seconda gravidanza era arrivato da Leone con una foto in cui teneva in mano l’ecografia della sua mamma. “La nostra famiglia si allarga“, avevano scritto i due popolari influencer sotto al post di Instagram.

Chiara e Fedez, l’attesa per la figlia si fa sempre più vicina

La secondogenita della celebre coppia è attesa per marzo 2021, quindi la sua data di nascita potrebbe cadere molto vicina a quella di Leone, nato il 19 marzo 2018. Chiara Ferragni, di 33 anni, e Fedez, 30anni, non hanno mai nascosto di volere altri figli e il loro desiderio è stato accontentato.

Chiara Ferragni, nonostante sia incinta di sei mesi e mezzo continua a lavorare assiduamente. L’influencer si è dedicata a diversi servizi fotografici recentemente, di campagne promozionali che, si spera, vedremo abbastanza presto.