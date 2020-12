Ospite di Non è l’Arena, Marilisa Loisi parla delle feste di Genovese e del motivo per cui le ragazze ci andavano.

La denuncia di stupro ai danni di Genovese ha permesso di portare alla luce anni di abusi e molestie ai danni delle giovani invitate alle sue feste. Dopo la denuncia l’imprenditore è stato arrestato e con il passare delle settimane sono emerse altre testimonianze a suo carico. Sono state due le ragazze che hanno denunciato Genovese di molestie sessuali e violenze. Ma ci sono anche altre testimonianze che portano alla luce dettagli sulle feste e sulle persone che vi partecipavano.

Attualmente le indagini sono ancora in corso e non è stato offerto dalla procura un quadro completo su quanto finora scoperto. Del caso Genovese si occupa praticamente ogni settimana Massimo Giletti nel suo programma Non è l’Arena. Anche durante la puntata di ieri il giornalista ha voluto dedicare una parte della trasmissione al caso che sta continuando a suscitare scandalo in tutta Italia.

Caso Genovese, la testimonianza di Marilisa Loisi

Ospite in studio c’era infatti Marilisa Loisi, la fidanzata di Daniele Leali, la quale ha sottolineato come dopo la denuncia a carico di Genovese tutti i vip che partecipavano a quelle feste si siano nascosti, disconoscendo l’imprenditore e non parlando più della propria partecipazione a quegli incontri: “Prima tutti lo conoscevano e volevano partecipare alle sue feste, oggi si nascondono“.

Per quanto riguarda le ragazze che partecipavano agli eventi, Marilisa ha spiegato quali motivazioni le spingevano ad andare: “Per quelle ragazze lo scopo era andare alle feste perché c’erano Belen e lo champagne”. Per quanto riguarda lei, invece, le motivazioni erano altre: “Io non andavo lì per quello, andavo per passare una giornata, per bere, mangiare e ballare, mentre lo scopo di quelle ragazze era diverso”.

