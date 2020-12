Casalbordino, treni bloccati: traffico sospeso sulla tratta Pescara Bari

Esplosione della fabbrica di Casalbordino, treni bloccati a causa dell’incendio: traffico sospeso sulla tratta Pescara Bari.

L’esplosione in una fabbrica a Casalbordino, in provincia di Chieti, sta provocando non pochi disagi anche per quanto concerne la circolazione ferroviaria. Il traffico è sospeso da oltre un’ora e mezzo e in questo momento è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto fa sapere InfoMobilità di Trenitalia, sarebbe in corso la riprogrammazione dell’offerta.

Diversi sono i treni che sono coinvolti, treni a lunga percorrenza in un periodo di grandi rientri: infatti, nella settimana di Natale e in particolare in queste ore è previsto il grande esodo da Nord a Sud in particolare di studenti e lavoratori. Proprio per tale ragione, il disagio dei passeggeri è grande e coinvolge Freccia Rossa e Freccia Argento.

Esplosione fabbrica Casalbordino: treni bloccati tra Pescara e Bari

Questo l’elenco diffuso da Trenitalia dei treni coinvolti nei disagi:

• FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50)

• FA 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46)

• FA 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36)

• FB 8811 Milano Centrale (12:35) – Lecce (21:50)

• FB 8828 Lecce (13:06) – Venezia Santa Lucia (22:08)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) – Bari Centrale (19:00)

• IC 614 Bari Centrale (13:55) – Bologna Centrale (21:00)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (23:03)

• IC 611 Bologna Centrale (16:00) – Bari Centrale (23:08)

• R 19784 Termoli (16:40) – Pescara (17:55)

• R 19781 Pescara (17:05) – Termoli (18:20)

• R 19786 Termoli (18:40) – Pescara (19:55)

• R 19783 Pescara (19:05) – Termoli (20:20)

• R 19785 Pescara (20:15) – Termoli (21:25)

• R 19788 Termoli (20:40) – Pescara (21:55)

Ci sono poi alcuni treni che risultano parzialmente cancellati. Si tratta dei regionali 19779 Pescara – Termoli, che si chiude a Fossacesia e 19782 Termoli – Pescara, che da Fossacesia dovrebbe invece essere partito. I Vigili del fuoco sono all’opera per sedare il vasto incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Fossacesia e Vasto, all’altezza appunto di Casalbordino. Le fiamme alte si vedono sia dall’Autostrada A14 che dalla Statale 16.