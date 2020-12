Campionato Serie A, quando c’è la sosta? Tutte le date del calendario

La Serie A scenderà in campo martedì 22 e mercoledì 23 dicembre 2020: tutta il calendario con le prossime giornate

La Serie A non si ferma, almeno per ora. I calciatori della massima serie scenderà in campo per il nuovo turno infrasettimanale, in programma martedì 22 e mercoledì 23 dicembre prima di una breve pausa per la sosta di Natale. Poi la 15esima giornata si giocherà tutta il 3 gennaio 2021 iniziando alla grande il nuovo anno. Non ci saranno ritiri come in passato oppure vacanze lunghe per i calciatori, che potranno soltanto qualche giorno di relax insieme alla propria famiglia. Con il Covid-19 è impossibile anche andare in giro per il mondo per poche ore. Gli altri turni infrasettimanali si giocheranno mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio.

Campionato Serie A, il calendario completo

Sfide importanti per Napoli e Roma che cercheranno di tornare alla vittoria dopo le sconfitte rispettivamente contro Lazio e Atalanta. I biancocelesti avranno la possibilità di fermare la capolista Milan, mentre la Juventus potrebbe collezionare altri tre punti con la gara semplice sulla carta contro la Fiorentina. Partite decisive anche in zona retrocessione con Spezia-Genoa e Crotone-Parma.

Ecco le gare in programma per la 14esima giornata di Serie A (22-23 dicembre 2020):

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter