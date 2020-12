Arisa entra al GF Vip, clamoroso ingresso nella casa

Arisa, attualmente professoressa di canto nella scuola di Amici, porterà la sua musica nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è (quasi) tutto pronto per la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e in programma oggi, lunedì 21 dicembre 2020, in prima serata come sempre su Canale 5. Tra le mura del reality si respira sempre più aria di Natale e la puntata avrà tutto il sapore, l’odore e l’atmosfera delle imminenti festività. Soprattutto, nel corso della diretta i “vipponi” riceveranno tante sorprese. Una delle quali risponde al nome di Arisa.

La sorpresa di Arisa al pubblico del reality

Le novità più inaspettate della puntata di stasera del Grande Fratello Vip sono sicuramente rappresentate da Alberto Urso, vincitore dell’edizione di Amici di Maria De Filippi di due anni fa, e da Arisa, attuale professoressa di canto nella scuola di talenti artistici più seguita della tv (ruolo che ricopre tra l’altro con grande successo). I due cantanti porteranno quindi la loro musica all’interno della Casa di Cinecittà e per la gioia del pubblico e degli stessi vip che si cimenteranno in esibizioni canore allegre e coinvolgenti.

Stando alle ultimissime indiscrezioni, Alberto Urso e Arisa varcheranno la fatidica porta rossa per creare un piccolo angolo di intrattenimento musicale, rigorosamente a tema natalizio. I due, per chi non lo ricordasse, si sono già esibiti insieme proprio durante una puntata di Amici, cantando “Guarda che luna”: un’esibizione da brividi. Da non perdere, dunque, lo show di stasera.