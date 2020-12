Alberto Urso è fidanzato? La verità sulla sua relazione amorosa

Alberto Urso è stato il vincitore di Amici 19 ed oggi è coach di Amici Celebrities. Il cantante sembra essere felicemente impegnato sentimentalmente.

Alberto Urso è conosciuto per aver vinto “Amici 2019” ed oggi è coach di “Amici Celebrities” insieme alla collega ed amica Giordana Angi. Questa sera, lunedì 21 dicembre, il cantante sarà ospite al “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

Sembra che il celebre cantante Alberto Urso sarà ospite nella Casa del “Grande Fratello Vip” per fare una sorpresa musicale agli inquilini chiusi nel bunker di Cinecittà da mesi. I fans del cantante, conosciuto per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, si sono chiesti spesso quale fosse la situazione sentimentale dell’artista, in quanto sembra tenere molto alla sua privacy e non fornisce ai propri seguaci molte informazioni sulla sua vita privata. Negli scorsi mesi si è discusso molto della possibile storia d’amore con un’altra concorrente del programma “Amici“, Gaia Gozzi. I due sembravano aver stretto un legame molto forte all’interno della scuola, ma l’ipotesi è svanita quando è uscita allo scoperto la storia tra la cantante e Daniele Dezi, un produttore musicale.

Alberto Urso, qual è la sua situazione sentimentale

Sembra proprio che tra Alberto Urso e Gaia Gozzi non ci sia nient’altro che una bella amicizia. L’unica storia realmente accertata per il cantante è quella con la ballerina, conosciuta nel talent di Maria De Filippi, Valentina Vernia. Alcuni sostengono che tra i due artisti ci sia ancora del tenero, ma non c’è stata alcuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati.

Alberto Urso calcherà il palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il sole a est“. Prima di entrare nella scuola di “Amici“, il cantante era legato ad una ragazza, Benedetta Caretta, conosciuta per aver partecipato a “The Voice of Italy“. Il successo, però, ha rovinato il rapporto tra i due e Urso si è legato con la collega Valentina Vernia, non è noto se i due stiano ancora assieme o meno.