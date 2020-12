Alberto Matano spiazza tutti: “I miei genitori lo fanno più spesso di me”

Parlando del suo rapporto con i social network, Alberto Matano si è lasciato andare a una considerazione che ha lasciato molti stupiti e increduli.

Dopo l’approdo alla conduzione de La vita in diretta, Alberto Matano – già noto in quanto giornalista e conduttore del Tg1 – si è fatto conoscere da milioni di italiani rivelandosi non solo un ottimo professionista, serio e preparato, ma anche un uomo pieno di vita, energico e brioso, al quale piace divertirsi e rilassarsi da solo e in compagnia. Eppure, il volto di Rai 1 è un tipo molto riservato, che difficilmente si lascia andare a considerazioni sulla sua vita privata, o almeno così è stato fino ad oggi.

Il senso di Alberto Matano per i social

Nell’ultima puntata de La vita in diretta, infatti, dialogando con un ospite in collegamento sul tema delle festività natalizie, quest’anno complicate dall’epidemia virale ancora in corso, Alberto Matano ha confessato: “A momenti i miei genitori postano più di me anche sui social”. E dire che lui pubblica un giorno sì e l’altro pure post ormai seguitissimi dal popolo del web. Tant’è.

Solo poche ore fa, infatti, lo stesso Matano aveva postato su Instagram una romantica foto di una strada circondata dal verde, con questa didascalia: “La strada di casa”. Sicuramente si tratta di un altro scatto dalla sua amata Calabria, dalla quale è purtroppo costretto a rimanere distante per i noti impegni di lavoro nella Capitale. Per saperne di più sul suo conto forse non resta che seguire proprio la mamma e il papà…