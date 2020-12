Alba Parietti confessa: “Sono pazza di un potente politico”

C’è un uomo molto importante che ha fatto perdere la testa ad Alba Parietti. Ed è lei stessa ad uscire allo scoperto, ammettendo la cosa.

C’è una vera e propria dichiarazione d’amore che arriva da Alba Parietti nei confronti di una personalità molto nota. Si tratta di un politico ed imprenditore molto famoso. E tutto lascia pensare a Silvio Berlusconi. Proprio l’84enne ex presidente del Consiglio ed ex proprietario del Milan finisce al centro degli elogi della Alba Nazionale. La quale ne elogia la personalità ed altre qualità.

Di recente Alba Parietti ha dato alle stampe un libro dal titolo ‘La Cacciatrice di Narcisi. Mai dare soddisfazione agli st*onzi’. E per ‘Libero’ parla dei contenuti della sua opera, incentrata sui flirt comprovati, presunti e mancati vissuti nel corso ella sua vita. Di Berlusconi però non vi è traccia e la Parietti ne parla nel corso dell’intervista. “Mi piace perché è l’uomo più simpatico e buono che io abbia mai conosciuto. Inoltre è anche molto generoso e si, sono pazza di lui.

Alba Parietti: “Donne, siate più forti”

In tutte le vicende controverse in cui è stato coinvolto so che lui non ci ha mai messo cattiveria. Forse ha solo ricevuto dei cattivi consigli. Questo libro vuole essere per la Parietti anche un incoraggiamento per tutte le donne ad essere indipendenti. “Non cedete alle promesse dei potenti. Non cascateci, date invece spazio alla vostra personalità. Non mostratevi mai deboli”.

Lei stessa confessa che c’è chi ha provato a comprarla, in più di una occasione. Ma lei ha sempre detto no, e questo rifiuto dato a chi mai si sarebbe aspettato una reazione simile, abituato ad avere sempre tutto grazie al denaro, ha dato ad Alba un piacere irraggiungibile.