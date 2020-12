Al Bano si scioglie, il gesto in diretta per la figlia Jasmine

Al Bano si commuove in diretta per la figlia Jasmine: ecco cosa ha fatto e cos’ha detto sull’erede il cantante di Cellino San Marco.

La prima esperienza televisiva di Jasmine Carrisi si può giudicare nel complesso positiva. La giovane erede di Al Bano ha mostrato di avere la capacità di stare davanti alle telecamere, di essere una grande appassionata di musica e di avere le competenze per un futuro in questo mondo. Superata l’emozione della prima puntata, infatti, Jasmine ha mostrato una personalità decisa ed ironica che ha conquistato il pubblico a casa.

Merito di questo buon risultato è sicuramente l’accompagnamento del padre, che gli ha fatto da chioccia, ma anche l’atteggiamento protettivo di Antonella Clerici (la prima a credere nelle potenzialità di Jasmine). Nell’ultima puntata di The Voice Senior, la conduttrice ha mandato in onda una clip riguardante proprio la giovane giudice del programma. Il filmato celebrativo per la prima esperienza tv della ragazza ha commosso non poco il padre, il quale si è sciolto in lacrime in diretta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano, le belle parole per Jasmine

Concluso il breve filmato, Al Bano ha dichiarato: “Ogni tanto gli chiedo cosa significa un termine straniero, nuovo. E lei me lo spiega”. Frase a cui Jasmine risponde: “Siamo due generazioni diverse, ma andiamo d’accordo”. A quel punto Antonella Clerici commenta con soddisfazione: “Abbiamo visto crescere un bel rapporto genitoriale”.

Leggi anche ->Al Bano rivela il presagio funesto che annunciò la morte di Ylenia

Una frase con la quale il Leone di Cellino San Marco concorda: “Sto scoprendo cose che non credevo e ci siamo avvicinati molto. Sta facendo bene i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la studio più di quanto possa immaginare, sono un papà fortunato”. Jasmine invece ringrazia tutti per come l’hanno trattata, facendola sentire protetta: “Sono stata catapultata in questo programma e avevo paura di sbagliare, più che una figlia, qui mi sono sentita una nipotina”.

Leggi anche ->Jasmine Carrisi, il messaggio su Instagram è criptico: una frecciata all’ex?